テレビ、ラジオ、舞台……異なるフィールドで、長くファンに愛されるライブや番組を送り出してきたタレントの小堺一機さん（69）。ある時は「お茶の間の顔」、またある時は「ラジオの名物パーソナリティ」。そして、舞台では最高のエンターテイナーぶりを見せる活動の源にあるものは何か。テレビの黄金時代も知る小堺さんに、現状のテレビ界をどう思うのかなど、話を伺った。（全2回の第1回）

小堺さんといえば、1984年10月から始まったフジテレビ系の「ライオンのいただきます」（後に「ライオンのごきげんよう」＊以下「ごきげんよう」）が2016年3月までの32年。81年から続くTBSラジオ「コサキンDEワァオ！」は、44年目となった今もポッドキャストで放送中で、9月25日には地上波でも放送された。さらに舞台「小堺クンのおすましでSHOW」は85年から32年間も続くロングランとなった。この“長寿”の秘訣は何だろうか？

「僕に関して言えば……ないです！（笑）。何より見ていただいたお客様、視聴者の方、あとは支えてくれたスタッフのおかげです。ありがたいことですよ」

テレビで見るのと同じ、優しい笑顔でそう語る。この10月30〜31日には、2年目となる単独ライブ「Kazuki Kosakai Sing,Sing,Sing&Talk!!」が開催される。歌とものまね、トークにタップ。昭和歌謡からオリジナルソングまで、たっぷり笑って楽しめる70分公演を4回こなす。

「舞台やライブは、お客さんの反応がよくわかるし、喜んで笑っている顔を直接、見ることができるので最高です。僕は初めてテレビに出たときから（昭和52年、TBS『ぎんざNOW！』素人コメディアン道場第17代チャンピオン）、公開放送でお客さんの前でやっていたし、ブレイクのきっかけになった『欽ちゃんのどこまでやるの！』（テレビ朝日系）もそうでした。お客さんの前でやることは基本ですね」

とてもそうは見えないのだが、そんな小堺さんも来年で70歳（!!）。公演に向けて入念な準備や体力作りなどしているのだろうか。

「特にしません！（笑）。これは若いころからそうなんですけど、ライブとか大事なイベントがあるからそのために何かをする、ということはないんです。食事制限や、早めに寝るようにするなんてことも考えません。いつも通り。食べたいものを食べて、眠くなったら寝るんです（笑）。逆に、節制して自分を追い込んでいくというやり方もありだろうけど、僕はそういうタイプじゃないんです。デビュー以来、ずっとこのスタイルでやってきました。元気の秘訣といったら、これですかね（笑）」

その代わり、来てくれる客が楽しんでくれる「ネタ作り」にはこだわっている。ライブでは10曲ほど歌う予定だが、ものまねを入れたり、イントロで何かを仕掛けたりと、あれこれアイデアを練っているという。

堺正章さんから受けたもの

「ごきげんよう」のプロデューサーだった故・横沢彪氏は小堺さんについて、こう記している。

〈僕に言わせれば、将来日本を代表するボードビリアンになれる可能性を秘めている。（略）もともと、歌の公開番組で本番が始まる前に舞台に登場して、お客相手にいろいろと約束ごとを面白おかしく話をする訓練をしていただけに、会場にいるお客さんと呼吸をしながらお笑いを進めていく才能は、いまの若手では珍しく上手なのだ。それに運動神経が抜群。舞台でステーンとこける演技をさせたら、テレビではカメラが追いきれないほど速くて、面白い。これができるのは、堺正章と彼くらいかもしれない〉（日刊スポーツ1992年10月10日付）

横沢氏の予想通りになったのは、小堺さんが見事に証明している。ここで指摘している「歌の公開番組」とは、「紅白歌のベストテン」（日本テレビ系）で、出演していたのが堺正章さん（79）。小堺さんが「師匠」と慕う一人で、ものまねもしているほどだ。

「ネタや構成はスタッフと一緒に考えますが、全体的なステージングの要素は堺さんの影響をものすごく受けています。堺さんは、アメリカの素敵なショーマンみたいで、稽古が本当に好きな人です」

堺さんはかつて、正月の名物番組だった「新春かくし芸大会」（フジテレビ系）で毎年、本業も顔負けの素晴らしい芸を披露したことで知られているが、

「ある時期からメイキングを放送するようになったでしょう。僕はあれで『かくし芸大会』の品位が落ちたというか、つまらなくなってしまったなと思うんです。和太鼓を叩いて指の皮がむけたとか、出演者がいかに“大変なのか”を見せる必要はないですよ。そうしたら、堺さんはさすがでした。アーチェリーをやったメイキングで一切、“大変だ！”とか“これは辛い”なんてやらないで、実に楽しそうに見せたんです。これこそがエンターテイナーだと僕は思うんです。実際は逆ですよ。大変な稽古をしています。でも、努力する過程や姿は見せない。そこがカッコいいんですよね」

ただ、堺さんと仕事をしているとき、“怖さ”があったという。

「堺さんも若かったので、尖がっていましたね。ここでいう“尖がっている”というのは、気に入らないヤツを潰してやるとか、威張っているというのではありません。少しでもよいものを作るために、率先して周囲に叱咤激励を飛ばしている。だからピリピリしている感じが伝わってきて、近づきにくい時もありました」

芸能界にかかわらず、どんな社会でも問題になるのは威張る人、偉そうにする人だ。小堺さんは芸能界入りするとき、寿司職人だった父に、こう言われたという。

「偉そうと言っても、“そう”だろう。本当に偉いわけじゃないんだ。“水っぽい”と言ったら不味いだろ。お前は偉くならなくてもいいから、“水”にならないとダメだぞ」

同じことを教えてくれたのが、小堺さんにとって、もう一人の師匠である萩本欽一さん（84）だった。いわく「“本当に偉い人”と、“偉そうな人”は違う」。本当に偉い人ほど腰が低く、丁寧な人が多い。言葉や態度で上から目線で語らない――まさに小堺さんである。

萩本欽一さんの教え

萩本さんは、昭和のテレビバラエティの礎を作ったことで知られる。小堺さんはじめ、多くの「欽ちゃんファミリー」タレントを世に送り出し、作る番組はどれもヒット。一時は、その視聴率を合計して「100％男」の異名も持った。その薫陶を受け、自身の番組や舞台もヒットさせてきた小堺さんだが、今のテレビ界をどう見ているのだろうか。

「僕がこの世界に入ったころ、テレビの現場では、“俺が見たい番組を、俺が作るんだ”とか“俺はこういう番組をやりたいんだ”という、熱い気概を持ったスタッフがたくさんいました。今はどうでしょう？ かつて自分が見ていた“〜みたいな番組を作りたい”と思って入ってきた人たちが、その通りに作ってしまう。「〜みたいな番組」から先に行っていないような気がするんです。もちろん、熱い思いを持って入ってくる人もいるでしょうけど、今はコンプライアンスが厳しい。“これをやるとダメだから”やらないんじゃなくて、“怒られる”からやらない。でも、時代は変わるのだから、コンプラ重視の時代でも、自分が作りたいものを作るんだという、熱い思いは欲しいですよね」

時代が変わったと思うことがもう一つ。小堺さんがトーク番組にゲスト出演する際、困ってしまうことがあるという。

「本番前にアンケートを書くんです。最近ハマっているものは？ とか、何か始めたものは？ これ、2〜3行で書ききれないですよね。だから始めたものは自転車と書いて、“あとはスタジオで話します”と書きます。昔はディレクターが楽屋まで来て、最初に番組の説明を受けた後、ああだこうだと雑談をしながら内容を詰めました。今はアンケートをもとに進行を組み立てるから箇条書きのカタログみたいな、同じような番組になってしまう。『ごきげんよう』は違いました。トークでは着地点を決めず、ゲストのグライダーに一緒に乗って南へ行こうと思ったら北へ着地しちゃった……という展開でした」

YouTubeなどの動画配信やSNSなど、新たに台頭してきたメディアに押されて劣勢が伝えられるテレビだが、最近、小堺さんが萩本さんと会った時、「テレビはこれからだよ」と言われたという。

「終わりだよ、と言われた時から始まる――大将（注・萩本さん）なりの独特な考えでしょうね。僕はテレビが映画を凌駕した時代から知っていますけど、あの頃も映画はもうだめだなんて言われていたけど、今も残っている。だからテレビがなくなることはないでしょうし、また新しい時代を築く可能性はあると思いますよ」

小堺一機

1956（昭和31）年、千葉県出身。専修大学在学中の77年5月、TBS「ぎんざNOW」の素人コメディアン道場のチャンピオンになる。大学卒業後の79年4月、勝アカデミー研究生として一期入学。80年3月、同アカデミー卒業後、浅井企画へ所属。82年「欽ちゃんのどこまでやるの！」出演で大ブレイク。「ライオンのいただきます（後、ごきげんよう）」（フジテレビ系）司会をはじめ、「コサキンDEワァオ！」（TBSラジオ）、舞台など多方面で活躍中。

