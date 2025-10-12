第1回【公明党の惨敗を“自分たちの責任”と考える学会員はどれほどいるのか？ 創価大卒ジャーナリストが語る「創価学会が公明党を見限る日」】からの続き。創価大学と防衛大学校――。一見、何の接点も見出せないこれらふたつの大学。だが聞けば納得する共通点がいくつも見出せる。【秋山謙一郎/ジャーナリスト】（全3回の第2回）

【写真】創価大学出身の芸能人“二大巨頭”と、減少に歯止めがかからない公明党の“比例代表”獲得票数

創価学会と自衛隊、双方の組織でエリートを育むことを期待された大学が抱える悩みをこれから紐解いていく。

時として「仏の軍勢」と称する宗教界のガリバーと、武器使用が認められた本物の実力組織である自衛隊。これら両者が持つ課題がまるで相似形のように浮かび上がってくる。

創価大学

公称827万世帯、人口にして約2043万人、日本の人口6人に1人を占めるという巨大組織である創価学会。その「永遠の指導者」である池田大作の手で創立されたのが創価大学（東京都八王子市）だ。

学会員たちの間では、「創大（そうだい）卒」という経歴は、東大卒をはるかに凌ぐインパクトがある。

とある熱心な学会婦人部員曰く、「東大は勉強しさえすれば入れる。でも創大は使命がなければ入れない」からだそう。だからか毎年のように東大や早慶といった有名校に合格しながら、これを蹴って“創大入学”をする者もいるくらいだ。

やはり学会という世界では、言うまでもなく東大よりも“創大卒”が幅を利かす。

たとえば東大卒と創大卒の新卒22歳が地元へUターン就職、地元学会組織に属したとしよう。学会の最前線は「地区」と呼ばれる丁目単位の組織だ。

そこで、長らく地元で活動してきたベテランはもちろん、同い年の東大卒もさしおいて「地区リーダー」などの役職を任されるのは“創大卒”と見るのが学会内部では当然のことである。

創大卒業生に“修練の機会”

多くの学会員にとって“創大卒”とは、「池田先生の直弟子である」「信心と学問を創価の庭で学んできた人」という意識だ。期待は大きい。

ゆえに地元の学会組織では「早く自分たちの地区を引っ張っていって欲しい」との思いから、若い“創大卒”には、将来、学会の押しも押されもせぬ指導者となるべく修練の機会を与える。

入会の勧誘、機関紙の拡張、学会員からの相談受けといった主に役職者が担うそれだ。また、特に役職に就いていなくとも“創大卒”なら、これらへの同席を促すこともあるという。

この学会エリートの育て方は、まさに自衛隊のそれと同じだ。陸海空3自衛隊、約22万人組織の最前線を取り仕切る若きエリート。なかでも黄金コースを歩む主流派と誰もが目す“防大卒”は、20代前半にして小部隊の長として部下を率いる。あるいは専門性の高い異なるパートの責任者をいくつか経験、未来の幹部としての研鑽を積む。

もちろん自衛隊のなかでは“防大卒”への期待は高い。だから23歳の防大出身の新人が部隊に配属されたとなると階級の上下を問わず、周囲は、「本人が将来困らないように」と仕事の進め方、部下隊員が考えていること、人との接し方まで丁寧に教えていく。

消極的な入学生

学会と自衛隊、どちらも素晴らしいエリート、新人教育だが、なかなか周囲の思惑通りにはいかないようだ。

「期待を込めて迎え入れて、手取り足取り世話を焼き、それでモノにならないと……」

高卒後学会ひと筋、同じく自衛隊でずっと頑張ってきたという、異なるふたつの組織で叩き上げたベテランの声は、ほぼこれに集約される。

そもそも創大にせよ、防大にせよ、皆が皆、高い志を持ち、それぞれの世界で人生を全うすることを望んで入学した訳ではない。

防大であれば国公立大学の模擬試験代わり、もしくは併願の位置づけだったが本命に行けず。結果、防大進学という者も少なからずいる。

創大もそうだ。学会員の子弟で国公立や早慶、GMARCH、関関同立クラスへの合格なら、そちらに進むつもりだったが届かず。日東駒専、産近甲龍クラスだと親が納得しない。だから“創大進学”したという話は、昔も今も創大で学んだ者の間ではよく耳にする話だ。

こうして消極的な理由で進学。卒業後、防大なら部隊へ、創大なら学会組織へ。周囲からの過剰な期待を背負うことになる。だが、そもそも積極的にこれらの大学へと進学した訳ではない。そうした消極的姿勢はたとえ本人に悪気がなくとも、どこか自らの振る舞いに現れるものだ。

低下する偏差値

学会にしろ、自衛隊にしろ受け入れ先の同僚からすれば面白くない。“創大卒”“防大卒”への期待が大きいだけに落胆もまた激しい。やがてそれは周囲からの“創大閥”“防大閥”に向けた反発心へと繋がっていく。

だからといって積極的、やる気満々であればいいという訳ではない。そこに知性の裏付けが欲しいところだ。もちろん学力イコール知性ではない。とはいえ学力も大事だ。この学力面での不安が自衛隊では“防大卒”に、学会ならば“創大卒”に向けられている。

確かに約30年前のバブル期、防大の難易度は理系で地方の国公立大学程度、文系なら旧帝大くらいとされていた。

しかし今、いくつかの予備校関係者の話を総合すると、理系で日東駒専レベル、文系でGMARCHくらいだという。著しい学力低下により実任務における仕事の伝承に支障を来すまでになった。護衛艦勤務の海曹長は、「基礎学力が低いので何を言っても理解が覚束ない」と嘆く。

国防にも影響を及ぼす、「幹部の低学力化」は、学会の最前線組織でもみられるようだ。1990年代初頭、大手予備校が弾き出した創大の偏差値は教育学部で53だったと記憶しているが、今、誰に聞いても40から45というのが通り相場だ。

本当の“頭脳”は東大卒!?

事実、若い創大OBの学会員から学会や仏法の話を聞いても、先の自衛隊の例と同じく、そもそもの理解が深まっていないのかなと思うこともしばしばだ。

いずれにせよ、「そこそこ学力はあるがやる気はない」「学力はないが無駄にやる気がある」者が若きエリートとして遇され、蔓延る組織に未来はない。

だが自衛隊と学会は違う。どちらも“防大卒”“創大卒”が組織における頭脳ではないからだ。自衛隊に限っては、東京大学卒が話題となった、今夏、統合幕僚長を退いた吉田圭秀氏にみられるように、東大、京大、旧帝大、早慶といった大学の出身者の躍進ぶりを耳にするところだ。

対して学会は、早くから東大、早大、慶大といった大学の出身者を「キャリア」として遇している節がある。現在の会長の原田稔氏は東大経済、その前の秋谷栄之助氏は早大文学部の出身だ。学会の主要な役職には、東大、早慶クラスが目立つ。

また東京と大阪にある「創価学園」の中高では、創価大学への進学よりも推奨しているのは、ひとえに「東大」であり、これに届かなければ早慶を目指す。ある創価高校OBは、入学時先輩から、「俺たちは頭脳で学会を守るんだ」と檄を飛ばされたと話す。

学会員の「創大離れ」

近頃、学会員たちの間でもこの傾向が増してきたようだ。創価学園であれ、地元の高校であれ、大学進学を目指すならば東大と言わずとも、国公立か有名私学。“創大”は視野に入っていない。

かつてこそ学会員たちの間では、「信心を磨くなら創大へ」という意識が高かったが、今日では、「わざわざ創大へ行かずとも地元で――」と意識も変わってきた。

学会を、池田先生をお守りするという志を立てたならば、進むべきは創大ではなく東大という時代である。

そもそも学会の組織風土として、必要ないとなった組織は、すぐに廃止する柔軟性がある。新進党参加時の公明党、その時代的役割を終えたとして2026年度に募集停止する創価女子短期大学然りだ。

こうしてみると学会員の間で「創大離れ」が進みつつある今、そう遠くない将来、創大もその役割を終えて廃止となる日が来るのかもしれない。

秋山謙一郎（あきやま・けんいちろう）

1971年兵庫県生まれ。フリーランス・ライター。創価大学大学院修士課程修了。海上自衛隊の高校的存在である海自第1術科学校生徒部から創価大へ進学。高校で軍事、大学で教育学と創価学会に触れる。マスコミ入り後は経済、社会を主なフィールドとして記者活動を行う。著書に『弁護士の格差』『友達以上、不倫未満』（以上、朝日新書）、『ブラック企業経営者の本音』（扶桑社新書）他。共著に『知られざる自衛隊と軍事ビジネス』(別冊宝島）などがある。週刊ダイヤモンド（ダイヤモンド社）の特集『自衛隊 防衛ビジネス 本当の実力』『創価学会と共産党』では外部ライターとして参加した。

デイリー新潮編集部