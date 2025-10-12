［次代へ 平和賞１年］＜下＞

日本原水爆被害者団体協議会（被団協）代表委員の箕牧（みまき）智之さん（８３）がすぐ横で「うそみたい」と頬をつねり、涙を流していた。

昨年１０月１１日、広島市立基町高３年の甲斐なつきさん（１８）はノーベル平和賞受賞決定の瞬間を箕牧さんと迎えた。その記者会見の場面は繰り返し報道された。

「時間が止まったような感覚だった」。今もその瞬間のことは忘れられない。「仲間と言ってはおこがましいけど、志を同じくする先駆者が受賞したことは率直にうれしく、感動した」

曽祖父母が被爆した被爆４世の甲斐さんは昨年５月から「高校生平和大使」を務める。平和大使は１９９８年に長崎で始まり、核兵器の廃絶を願う署名を集め、毎年国連に届けている。

甲斐さんは平和大使として、昨年１２月にノルウェー・オスロで開かれた授賞式に参加し、現地の若者たちと交流した。「平和への思いがある人がこんなにいるんだと元気づけられた」。今年６月、広島の高校生が集まって意見を交わす「平和サミット」を初めて企画。この１年間に経験した出来事は、人生を変えるような経験だった。

同級生の中嶋胡桃（くるみ）さん（１８）は、そんな甲斐さんの姿に刺激を受けた。

２人は高校で出会い、同じダンス部に所属。「甲斐ちゃん」「くるみん」と呼び合う仲だ。平和賞の授賞式に出席し、現地の高校で講演する友人を誇らしく思うとともに、「自分も」との気持ちが芽生えた。

中嶋さんの曽祖父、大熨（おおのし）時雄さん（当時３６歳）は広島城近くで被爆し、８日後に亡くなった。中学３年で出場した弁論大会で、母と祖父から聞いた曽祖父の被爆体験をテーマにし、語り継ぐ大切さを実感した。その頃から抱いていた「被爆の実相を伝えていきたい」との思いが、友人の姿を通して膨らんでいった。

今年３月、甲斐さんに平和大使に応募しようと思っていると打ち明けると、背中を押してくれた。大使に選ばれ、９月にはスイス・ジュネーブの国連欧州本部で全国から集まった約１１万人分の署名を提出した。

中嶋さんは「被爆者が核廃絶への思いを長年伝え続けてくれたからこそ、平和大使がある。若者が平和に向けて考えたり、行動したりするきっかけを作れる存在になっていきたい」と未来を見据える。

体験継承、一人一人の人生に焦点

「被爆者なき時代」を前に、芽吹こうとする次代への期待は高まっている。

「被爆時の体験だけでなく、一人一人の人生に焦点を当てることが、今後の継承には重要だと思います」。会社員の杉野沙歩さん（２６）（埼玉県戸田市）は今月４日、被爆体験の継承をテーマにしたオンラインの催しで、画面の向こうの参加者約２０人に語りかけた。

東京都出身。大学で平和研究や国際政治学のゼミに入り、原爆被害についても学んだ。被爆者の人となりを知りたいと、オンライン上で交流する「ヒバクシャと出会うカフェ」を２０２０年６月に始めた。

被爆者たちは、出身地を隠したり、結婚を躊躇（ちゅうちょ）したりするなど、多くの困難に直面したことを打ち明けてくれた。貴重な証言に触れ、「一人一人が紡ぐ言葉にしっかりと耳を傾けたい」との思いを強くした。

しかし、就職して余裕がなくなり、２２年６月を最後にカフェを開けなくなった。そうした中、平和賞受賞のニュースが飛び込んできた。草の根の活動をしてきた被爆者の思いが世界に伝わったことに感動し、「自分の小さな活動も、結果につながるかもしれない」と勇気をもらった。

昨年１２月にカフェを再開。「今やることで多くの人に関心を持ってもらえる」。年が明けても開催を続け、１１月には今年３回目のカフェを予定している。

「被爆者が次世代に何を伝えようとしてきたかを自分の言葉で語りたい。一つ一つの積み重ねが受賞につながったように、諦めずに活動を続けていく」。受け取った被爆者の思いをこれからも大切につないでいく覚悟だ。（この連載は、西部社会部 美根京子、広島総局 荒川紘太、高田果歩、長崎支局 野平貴が担当しました）