【お笑いの日】女性芸人11人×乃木坂46、Wセンターに反響「とびきり輝いてました！」 ギャルピース集合写真も公開
TBS系大型特番『お笑いの日2025』（後2：00）が、11日に生放送された。2つ目の企画『キングオブミュージックバトル』では、乃木坂46が、女性お笑い芸人たちと「インフルエンサー」「Same numbers」を披露した。
【写真】女性芸人11人×乃木坂46のレアすぎる”ギャルピース集合写真”
『キングオブミュージックバトル』では、人気芸人と一流アーティストが『お笑いの日2025』のために日々練習を重ねた、スペシャルコラボパフォーマンスを生披露。歌・ダンス・演奏などミュージックに関するさまざまなコラボが実現。芸人とアーティストが本気で挑むガチコラボを披露した。
乃木坂46からは梅澤美波、遠藤さくら、賀喜遥香、一ノ瀬美空、川崎桜（崎＝たつさき）が参加。そして芸人からは荒川（エルフ）、オダウエダ、3時のヒロイン、金子きょんちぃ・信子（ぱーてぃーちゃん）、熊元プロレス（紅しょうが）、やす子、りなぴっぴ（リンダカラー∞）らがダンスに挑戦した。
「インフルエンサー」で遠藤とWセンターを務めた荒川は、自身のSNSで乃木坂46メンバー含め全員でギャルピースをしている集合ショットを公開し「もぅ何から伝えてたらいいか、とにかく 1ヶ月、“本気”でした。 存在するだけで影響与えてる」とたくさんのハートマークとともに投稿。
ファンからは「Wセンターでとびきり輝いてました！」「Wセンター最高すぎました！」「ほんっまに、最高でした！」「みんながありえないくらいキラキラしててほんまに素敵やったよ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
