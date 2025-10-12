愛称「ネイ」のコロンビア“国内組”エースが2戦5発の大暴れ!! R・マドリー勢躍動のスペイン破って22年ぶりU-20W杯4強
U-20ワールドカップは11日、準々決勝が開幕し、コロンビアがスペインを3-2で破って2003年大会以来22年ぶりのベスト4進出を決めた。コロンビアはラウンド16の南アフリカ戦で今大会初ゴールを含む2得点を記録していたエースのFWネイセル・ビジャレアル(ミジョナリオス)がハットトリックの大活躍。得点ランキングでも首位タイに立った。
ラウンド16で南アフリカを3-1で破ったコロンビアと、ウクライナを1-0で下したスペインによる準々決勝。試合は立ち上がりこそ拮抗した展開が続いたが、中盤以降に激しい撃ち合いとなった。
まずは前半38分、コロンビアはMFジョルダン・バレラ(ボタフォゴ)がFWオスカル・ペレア(AVS)とのワンツーで前進し、左サイドを深くえぐり込むと、グラウンダークロスにビジャレアルがニアサイドで反応。足を懸命に伸ばしたワンタッチシュートで先制点を奪った。
ところがスペインも後半11分、最終ラインを起点としたビルドアップから右サイドを攻め、18歳のDFヘスス・フォルテア(R・マドリー)がクロスを送ると、ファーサイドに走り込んだMFラヤン・ベライド(同)が押し込んで同点。また同14分には今度は左を攻め、FWヤン・ビルヒリ(マジョルカ)がベライドとのワンツーから抜け出すと、角度のないところから右足で決め、瞬く間に逆転に成功した。
ところが後半19分、コロンビアは左サイド攻撃から途中出場FWジョン・レンテリア(アトレティコ・サルミエント)が斜めのスルーパスを送ると、ビジャレアルが走り込んで再び同点。その後はスペインのGKフラン・ゴンサレス(R・マドリー)が再三のスーパーセーブを見せていたが、同44分、コロンビアはDFカルロス・サラビア(ミジョナリオス)のクリアが敵陣に流れると、相手CBをフィジカルで制したビジャレアルが沈め、決着となった。
コロンビアのビジャレアルは186cmの上背と強烈なフィジカルを持つストライカー。ユニフォームの背中にはブラジル代表FWネイマールを彷彿とさせる「ネイ(Ney)」の愛称を背負ってプレーしていることでも注目を集めている。今季まではコロンビア国内のミジョナリオスでプレーしているが、今季終了後にはブラジルの強豪クルゼイロにフリーで加入予定。今大会では欧州のスカウトからも注目を集めているなか、決勝トーナメントに入って2試合5ゴールという華々しい活躍でアピールした。
コロンビアは15日の準決勝で、メキシコ対アルゼンチンの勝者と対戦する。
ラウンド16で南アフリカを3-1で破ったコロンビアと、ウクライナを1-0で下したスペインによる準々決勝。試合は立ち上がりこそ拮抗した展開が続いたが、中盤以降に激しい撃ち合いとなった。
ところがスペインも後半11分、最終ラインを起点としたビルドアップから右サイドを攻め、18歳のDFヘスス・フォルテア(R・マドリー)がクロスを送ると、ファーサイドに走り込んだMFラヤン・ベライド(同)が押し込んで同点。また同14分には今度は左を攻め、FWヤン・ビルヒリ(マジョルカ)がベライドとのワンツーから抜け出すと、角度のないところから右足で決め、瞬く間に逆転に成功した。
ところが後半19分、コロンビアは左サイド攻撃から途中出場FWジョン・レンテリア(アトレティコ・サルミエント)が斜めのスルーパスを送ると、ビジャレアルが走り込んで再び同点。その後はスペインのGKフラン・ゴンサレス(R・マドリー)が再三のスーパーセーブを見せていたが、同44分、コロンビアはDFカルロス・サラビア(ミジョナリオス)のクリアが敵陣に流れると、相手CBをフィジカルで制したビジャレアルが沈め、決着となった。
コロンビアのビジャレアルは186cmの上背と強烈なフィジカルを持つストライカー。ユニフォームの背中にはブラジル代表FWネイマールを彷彿とさせる「ネイ(Ney)」の愛称を背負ってプレーしていることでも注目を集めている。今季まではコロンビア国内のミジョナリオスでプレーしているが、今季終了後にはブラジルの強豪クルゼイロにフリーで加入予定。今大会では欧州のスカウトからも注目を集めているなか、決勝トーナメントに入って2試合5ゴールという華々しい活躍でアピールした。
コロンビアは15日の準決勝で、メキシコ対アルゼンチンの勝者と対戦する。