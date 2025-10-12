　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※10月3日信用買い残の9月26日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1612銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　141,544　　141,544　 6740.20
２．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　23,126　　137,251　　 24.57
３．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　7,846　　 33,618　　　8.34
４．<8410> セブン銀 　　　　　6,599　　 12,064　　　2.78
５．<5016> ＪＸ金属 　　　　　4,100　　 14,775　　　7.26
６．<9434> ＳＢ 　　　　　　　3,852　　 46,928　　 63.36
７．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　2,768　　 15,321　　　2.11
８．<7203> トヨタ 　　　　　　2,550　　 12,844　　　7.99
９．<7267> ホンダ 　　　　　　2,131　　　7,779　　 12.98
10．<7211> 三菱自 　　　　　　1,895　　　6,046　　　4.49
11．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　1,894　　 12,229　　 15.40
12．<8308> りそなＨＤ 　　　　1,856　　　4,237　　　7.91
13．<8411> みずほＦＧ 　　　　1,823　　　7,161　　　8.71
14．<9433> ＫＤＤＩ 　　　　　1,820　　　4,564　　 20.42
15．<9104> 商船三井 　　　　　1,538　　　6,493　　 19.94
16．<8604> 野村 　　　　　　　1,482　　 11,051　　 11.11
17．<7011> 三菱重 　　　　　　1,430　　 22,847　　　5.33
18．<4689> ラインヤフー 　　　1,411　　 17,739　　 70.56
19．<4755> 楽天グループ 　　　1,201　　 15,772　　　4.78
20．<7453> 良品計画 　　　　　1,029　　　6,669　　　5.76
21．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　1,017　　 16,641　　　2.78
22．<9107> 川崎汽 　　　　　　　995　　　4,874　　　2.48
23．<6702> 富士通 　　　　　　　968　　　2,203　　　8.50
24．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　　903　　　6,979　　　7.88
25．<8515> アイフル 　　　　　　886　　　7,843　　　8.26
26．<8524> 北洋銀 　　　　　　　858　　　2,711　　　4.91
27．<9101> 郵船 　　　　　　　　831　　　3,300　　　3.72
28．<6526> ソシオネクス 　　　　804　　　7,470　　　7.37
29．<2930> 北の達人 　　　　　　655　　　2,967　　　1.76
30．<5076> インフロニア 　　　　628　　　1,454　　 17.93
31．<2267> ヤクルト 　　　　　　597　　　2,721　　 16.87
32．<5401> 日本製鉄 　　　　　　584　　 29,606　　 19.20
33．<5803> フジクラ 　　　　　　580　　　3,530　　　1.25
34．<7012> 川重 　　　　　　　　572　　　6,044　　 11.47
35．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　569　　　2,537　　　3.00
36．<8750> 第一生命ＨＤ 　　　　541　　　3,729　　　5.90
37．<8593> 三菱ＨＣキャ 　　　　536　　　2,612　　 13.83
38．<2897> 日清食ＨＤ 　　　　　508　　　1,708　　　7.46
39．<7180> 九州ＦＧ 　　　　　　499　　　1,976　　 26.25
40．<4344> ソースネクス 　　　　493　　　6,021　　　5.16
41．<4446> リンクユーＧ 　　　　454　　　　686　　 12.80
42．<9023> 東京メトロ 　　　　　448　　　3,071　　　2.82
43．<8058> 三菱商 　　　　　　　440　　　4,587　　　5.95
44．<8897> ミラースＨＤ 　　　　439　　　4,078　　111.43
45．<4502> 武田 　　　　　　　　405　　　2,026　　 28.75
46．<2801> キッコマン 　　　　　398　　　1,958　　 28.17
47．<8591> オリックス 　　　　　389　　　1,348　　　6.02
48．<9201> ＪＡＬ 　　　　　　　386　　　1,568　　　6.93
49．<9424> 日本通信 　　　　　　385　　 10,112　　 26.58
50．<6758> ソニーＧ 　　　　　　361　　　2,034　　　4.93

株探ニュース