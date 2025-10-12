信用残ランキング【買い残増加】 ソニーＦＧ、ＮＴＴ、三菱ＵＦＪ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※10月3日信用買い残の9月26日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1612銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 141,544 141,544 6740.20
２．<9432> ＮＴＴ 23,126 137,251 24.57
３．<8306> 三菱ＵＦＪ 7,846 33,618 8.34
４．<8410> セブン銀 6,599 12,064 2.78
５．<5016> ＪＸ金属 4,100 14,775 7.26
６．<9434> ＳＢ 3,852 46,928 63.36
７．<7013> ＩＨＩ 2,768 15,321 2.11
８．<7203> トヨタ 2,550 12,844 7.99
９．<7267> ホンダ 2,131 7,779 12.98
10．<7211> 三菱自 1,895 6,046 4.49
11．<8316> 三井住友ＦＧ 1,894 12,229 15.40
12．<8308> りそなＨＤ 1,856 4,237 7.91
13．<8411> みずほＦＧ 1,823 7,161 8.71
14．<9433> ＫＤＤＩ 1,820 4,564 20.42
15．<9104> 商船三井 1,538 6,493 19.94
16．<8604> 野村 1,482 11,051 11.11
17．<7011> 三菱重 1,430 22,847 5.33
18．<4689> ラインヤフー 1,411 17,739 70.56
19．<4755> 楽天グループ 1,201 15,772 4.78
20．<7453> 良品計画 1,029 6,669 5.76
21．<3656> ＫＬａｂ 1,017 16,641 2.78
22．<9107> 川崎汽 995 4,874 2.48
23．<6702> 富士通 968 2,203 8.50
24．<5411> ＪＦＥ 903 6,979 7.88
25．<8515> アイフル 886 7,843 8.26
26．<8524> 北洋銀 858 2,711 4.91
27．<9101> 郵船 831 3,300 3.72
28．<6526> ソシオネクス 804 7,470 7.37
29．<2930> 北の達人 655 2,967 1.76
30．<5076> インフロニア 628 1,454 17.93
31．<2267> ヤクルト 597 2,721 16.87
32．<5401> 日本製鉄 584 29,606 19.20
33．<5803> フジクラ 580 3,530 1.25
34．<7012> 川重 572 6,044 11.47
35．<1605> ＩＮＰＥＸ 569 2,537 3.00
36．<8750> 第一生命ＨＤ 541 3,729 5.90
37．<8593> 三菱ＨＣキャ 536 2,612 13.83
38．<2897> 日清食ＨＤ 508 1,708 7.46
39．<7180> 九州ＦＧ 499 1,976 26.25
40．<4344> ソースネクス 493 6,021 5.16
41．<4446> リンクユーＧ 454 686 12.80
42．<9023> 東京メトロ 448 3,071 2.82
43．<8058> 三菱商 440 4,587 5.95
44．<8897> ミラースＨＤ 439 4,078 111.43
45．<4502> 武田 405 2,026 28.75
46．<2801> キッコマン 398 1,958 28.17
47．<8591> オリックス 389 1,348 6.02
48．<9201> ＪＡＬ 386 1,568 6.93
49．<9424> 日本通信 385 10,112 26.58
50．<6758> ソニーＧ 361 2,034 4.93
