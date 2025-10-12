　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※10月3日信用売り残の9月26日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1612銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3038> 神戸物産 　　　　　1,194　　　1,519　　　0.78
２．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　　974　　　9,049　　　8.86
３．<3475> グッドコムＡ 　　　　484　　　1,084　　　0.43
４．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　468　　　2,034　　　7.26
５．<2752> フジオフード 　　　　416　　　1,256　　　0.12
６．<6501> 日立 　　　　　　　　410　　　　983　　　8.67
７．<2502> アサヒ 　　　　　　　364　　　　412　　　3.40
８．<2301> 学情 　　　　　　　　336　　　　494　　　0.62
９．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　332　　　1,157　　　2.79
10．<6758> ソニーＧ 　　　　　　331　　　　412　　　4.93
11．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　324　　　　525　　　1.86
12．<2910> Ｒフィールド 　　　　264　　　　552　　　0.12
13．<6723> ルネサス 　　　　　　263　　　　942　　　3.14
14．<3964> オークネット 　　　　227　　　　271　　　0.15
15．<6857> アドテスト 　　　　　222　　　4,069　　　1.12
16．<3665> エニグモ 　　　　　　187　　　　273　　　5.67
17．<3196> ホットランド 　　　　183　　　　257　　　0.23
18．<6309> 巴工業 　　　　　　　155　　　　176　　　1.02
19．<4005> 住友化 　　　　　　　142　　　1,061　　　7.78
20．<3903> ｇｕｍｉ 　　　　　　133　　　3,479　　　1.88
21．<9279> ギフトＨＤ 　　　　　129　　　　262　　　0.63
22．<6630> ヤーマン 　　　　　　124　　　　838　　　0.32
23．<8079> 正栄食 　　　　　　　117　　　　288　　　0.10
24．<7184> 富山第一銀 　　　　　110　　　　129　　　0.60
25．<4506> 住友ファーマ 　　　　109　　　1,032　　　6.13
26．<8035> 東エレク 　　　　　　101　　　　644　　　2.73
27．<3028> アルペン 　　　　　　101　　　　137　　　0.44
28．<9824> 泉州電 　　　　　　　100　　　　126　　　0.73
29．<8113> ユニチャーム　　　　　94　　　　342　　 14.57
30．<4765> ＳＢＩＧＡＭ　　　　　91　　　　248　　　1.43
31．<7004> カナデビア 　 　　　　90　　　　840　　　0.82
32．<4063> 信越化 　　　 　　　　88　　　　374　　　6.50
33．<6146> ディスコ 　　 　　　　85　　　　803　　　0.83
34．<8715> アニコムＨＤ　　　　　83　　　　226　　　1.54
35．<5262> 日ヒュム 　　 　　　　68　　　　534　　　1.71
36．<3031> ラクーンＨＤ　　　　　67　　　　498　　　1.48
37．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　　66　　　5,483　　　0.85
38．<4519> 中外薬 　　　 　　　　65　　　　126　　 10.55
39．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　　57　　　1,226　　　0.83
40．<4392> ＦＩＧ 　　　 　　　　56　　　　139　　　5.72
41．<5269> 日コン 　　　 　　　　56　　　　559　　　1.71
42．<7381> ＣＣＩＧ 　　 　　　　53　　　　241　　　1.76
43．<6371> 椿本チ 　　　 　　　　51　　　　396　　　0.22
44．<7388> ＦＰパートナ　　　　　48　　　　203　　　1.60
45．<4568> 第一三共 　　 　　　　47　　　　205　　 16.47
46．<5713> 住友鉱 　　　 　　　　47　　　　201　　　8.67
47．<2809> キユーピー 　 　　　　46　　　　249　　　0.26
48．<5563> 新日本電工 　 　　　　46　　　　378　　　3.36
49．<7735> スクリン 　　 　　　　46　　　　232　　　2.78
50．<6871> 日本マイクロ　　　　　44　　　　292　　　2.32

株探ニュース