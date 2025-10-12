信用残ランキング【売り残増加】 神戸物産、東電ＨＤ、グッドコムＡ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※10月3日信用売り残の9月26日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1612銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3038> 神戸物産 1,194 1,519 0.78
２．<9501> 東電ＨＤ 974 9,049 8.86
３．<3475> グッドコムＡ 484 1,084 0.43
４．<5016> ＪＸ金属 468 2,034 7.26
５．<2752> フジオフード 416 1,256 0.12
６．<6501> 日立 410 983 8.67
７．<2502> アサヒ 364 412 3.40
８．<2301> 学情 336 494 0.62
９．<3436> ＳＵＭＣＯ 332 1,157 2.79
10．<6758> ソニーＧ 331 412 4.93
11．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 324 525 1.86
12．<2910> Ｒフィールド 264 552 0.12
13．<6723> ルネサス 263 942 3.14
14．<3964> オークネット 227 271 0.15
15．<6857> アドテスト 222 4,069 1.12
16．<3665> エニグモ 187 273 5.67
17．<3196> ホットランド 183 257 0.23
18．<6309> 巴工業 155 176 1.02
19．<4005> 住友化 142 1,061 7.78
20．<3903> ｇｕｍｉ 133 3,479 1.88
21．<9279> ギフトＨＤ 129 262 0.63
22．<6630> ヤーマン 124 838 0.32
23．<8079> 正栄食 117 288 0.10
24．<7184> 富山第一銀 110 129 0.60
25．<4506> 住友ファーマ 109 1,032 6.13
26．<8035> 東エレク 101 644 2.73
27．<3028> アルペン 101 137 0.44
28．<9824> 泉州電 100 126 0.73
29．<8113> ユニチャーム 94 342 14.57
30．<4765> ＳＢＩＧＡＭ 91 248 1.43
31．<7004> カナデビア 90 840 0.82
32．<4063> 信越化 88 374 6.50
33．<6146> ディスコ 85 803 0.83
34．<8715> アニコムＨＤ 83 226 1.54
35．<5262> 日ヒュム 68 534 1.71
36．<3031> ラクーンＨＤ 67 498 1.48
37．<9984> ＳＢＧ 66 5,483 0.85
38．<4519> 中外薬 65 126 10.55
39．<6472> ＮＴＮ 57 1,226 0.83
40．<4392> ＦＩＧ 56 139 5.72
41．<5269> 日コン 56 559 1.71
42．<7381> ＣＣＩＧ 53 241 1.76
43．<6371> 椿本チ 51 396 0.22
44．<7388> ＦＰパートナ 48 203 1.60
45．<4568> 第一三共 47 205 16.47
46．<5713> 住友鉱 47 201 8.67
47．<2809> キユーピー 46 249 0.26
48．<5563> 新日本電工 46 378 3.36
49．<7735> スクリン 46 232 2.78
50．<6871> 日本マイクロ 44 292 2.32
