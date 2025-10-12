¥É·³»Ø´ø´±¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡×¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêSÂè1ÀïÀèÈ¯ÌÀ¤«¤µ¤º¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡½¥«¥Ö¥¹¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èºàÂÐ±þ¡£Âè1Àï¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÂè1Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¤À¡£¤¤¤¯¤Ä¤«ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£º£Æü¥Á¡¼¥à¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ï·è¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤«¥«¥Ö¥¹¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤â¹ÍÎ¸¤·¤ÆÀèÈ¯Åê¼ê¤ò·è¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ïº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¡¢4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡ÊDS¡Ë½éÀï¤ËÀèÈ¯¡£6²ó3¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀè¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£NLCS½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÈèÏ«ÅÙ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÅÐÈÄÍâÆü¤Ë»î¹ç¤¬¤Ê¤¤Âè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÈÆ±¤¸Ãæ5¡¢Ãæ6Æü¤ÇÂè6¡¢7ÀïÀèÈ¯¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Î»î¹ç¸å¡¢»Ø´ø´±¤ÏÂçÃ«¤Î¼¡²óÅÐÈÄÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NLCSÂè1Àï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂè2Àï¤Î¤¢¤È¤Ë¥ª¥ÕÆü¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ®Æ°Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤¬Âè6¡¢7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤òÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾õ¶·¼¡Âè¤À¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê4¿Í¤ÎÀèÈ¯¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£Èà¤ò´Þ¤áÁ´°÷¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£