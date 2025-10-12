フォークランド紛争中に本当に考え出された実施された珍作戦

2025年10月4日、自民党の新総裁に高市早苗・前経済安全保障担当大臣が選出されました。自民党総裁に女性が就任するのは初めてで、近く開かれる国会の首相指名選挙で選出されれば、日本初の女性首相が誕生することになります。

【距離がおかしい!?】フォークランド紛争で「バルカン」が発進したアセンション島（写真）

その高市氏が尊敬する人物として挙げているのが、イギリス初の女性首相・マーガレット・サッチャーです。サッチャー首相は任期中、アルゼンチンがフォークランド諸島（アルゼンチン名：マルビナス諸島）の領有を主張して軍隊を上陸させたことを受け、すぐさま陸海軍の派遣を実施、反撃に出ました。この決定によりフォークランド紛争が始まりました。

そのフォークランド紛争中、1982年5月1日から6月12日にかけて、イギリス空軍は常識では考えられないほど壮大な作戦「ブラック・バック作戦」を実施しています。

1982年3月19日にフォークランド諸島をアルゼンチン軍が上陸し、掌握したことをきっかけに始まった同紛争ですが、ジェット戦闘機を運用できる滑走路があった同島のポート・スタンリー空港が、アルゼンチンに占領されたことが、イギリスにとって大きな痛手となりました。イギリスは軽空母「ハーミーズ」「インヴィンシブル」を中核とした機動部隊を編成し、現地に派遣しましたが、そこには大きな課題があったからです。

当時のイギリス軽空母が運用できる艦載機は、垂直離着陸（VTOL）機の「シーハリアー」のみであり、その速度や搭載量の制約から、空戦能力や地上攻撃能力に限界がありました。ポート・スタンリー空港をアルゼンチン軍が自由に使用できるようになれば、イギリス軍にとって圧倒的に不利となるのは明白でした。一刻も早く滑走路を無力化する必要があったのです。

しかし、大西洋には太平洋と比べて島が少なく、イギリス軍が利用可能な航空基地は、フォークランド諸島から約6000kmも離れたアセンション島のワイドアウェーク基地しかありませんでした。当時、イギリス空軍が運用していたアブロ「バルカン」戦略爆撃機をもってしても、片道の航続距離すら足りない状況でした。

え、空中給油機に空中給油をして…ってなに!?

しかし、イギリス空軍は威信を賭け、とんでもない方法で遠く離れた空港への攻撃実現を目指しました。それは、アブロ「バルカン」爆撃機2機（うち1機は予備）と、計11機の「ヴィクター」空中給油機を使い、ポート・スタンリー空港を爆撃しようというものでした。



アブロ「バルカン」とレッドアローズ（画像：イギリス空軍）



方法は、ポート・スタンリーまでの航路で「バルカン」に並走する「ヴィクター」から繰り返し空中給油を行うというものでした。しかし、給油機である「ヴィクター」も当然燃料を消費するため、「給油機を給油機で給油する」作業も並行して行われました。バルカンを目的地へ進める一方で、一部の「ヴィクター」はワイドアウェーク基地に戻って燃料を補給し、こうした給油と補給のリレーを繰り返してバルカンを爆撃させ、最終的にワイドアウェーク基地まで帰還させるという計画です。

イギリス軍は完璧な燃料計算と飛行プランにより、この作戦を複数回にわたって成功させました。しかも一度だけでなく、計7回実施しています。作戦中に撃墜や墜落で失った自軍機はなく、ポート・スタンリー空港にも軽微な損害を与えました。

アルゼンチンがフォークランド諸島を占領した理由の一つに、イギリス側に通常のジェット艦載機を運用できる空母がなかったため、空で優位が確保できると考えた、という説があります。アルゼンチン側も、まさかここまでして爆撃機を飛ばしてくるとは予想していなかったのではないでしょうか。なお、東西冷戦期に対ソ連用として配備されていたアブロ「バルカン」の実戦参加は、この作戦が唯一のものでした。

ちなみに、現在イギリス海軍が運用しているクイーン・エリザベス級空母は、艦載機として垂直短距離離着陸（STOVL）機のF‑35Bを運用しています。F‑35Bはシーハリアーと異なり固定翼機並みの性能（ステルス性・空戦能力）を発揮できるため、同様の状況になっても当時のような作戦が採られる可能性は低いでしょう。