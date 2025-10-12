カイリー・ジェンナー、恋人ティモシー・シャラメと野球観戦で退屈そうな顔をキャッチされる
ティモシー・シャラメと交際中のカイリー・ジェンナーが、野球観戦デート中に退屈そうな表情を撮られてしまった。
【写真】カイリーの退屈そうな表情と周りの熱狂との対比にクスッとくる
PageSixによると、ティモシーとカイリーは、現地時間10月8日にニューヨークのヤンキー・スタジアムにて、ヤンキース対トロント・ブルージェイズのホームゲームを観戦。ヤンキースのキャップとジャケットを身に付け、立ち上がって絶叫するなど、夢中で応援するティモシーの横で、ブルーのパーカーのフードを目深にかぶり、真顔でちょこんと顔だけ出すカイリーの姿がキャッチされた。
試合中、ティモシーがカイリーの方にかがみこみ、フィールドを指さして、何やらゲームについて説明する様子を見せていたが、それでもカイリーにとっては夢中になれるイベントではなかったようで、真顔のまま、座席から立つことなく試合を見つめる姿を何枚もキャッチされた。
2023年に交際の噂が浮上した2人は、アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞、英国アカデミー賞などにカップルとして出席し、会場内でキスを撮られるなど、親密そうな様子をキャッチされてきた。その後、5月にローマで開催されたダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞の授賞式でレッドカーペットデビュー。テニスの全米オープンや、NBAニューヨーク・ニックスの試合などでツーショットを撮られている。
この夏以来、ツーショットを撮られていなかったことから、破局の噂が浮上したが、10月6日に、ニューヨーク映画祭で行われたティモシー主演の最新作『Marty Supreme（原題）』のプレミアイベントで、カイリーの姿がキャッチされた。アフターパーティーにも揃って出席し、同じ車で会場を後にしたようだ。ツーショットは撮られていないものの、会場内では手を繋ぎ、ラブラブな様子を見せていたと伝えられている。
引用：「MLB」X
