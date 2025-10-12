ハイレゾ音源を手軽に試せる！ずっと欲しかった100均家電小物

最近話題のハイレゾ音源。まだまだ対応する曲は少ないですが、イヤホンはどんどん進化している様子。なんと、ダイソーにもハイレゾ対応のイヤホンが登場しました！他店では安くても2,000〜3,000円するものが多い中、ダイソーなら770円♡音に詳しくない筆者が聴いても違いがわかるほど、クオリティが高いです！

商品情報

商品名：ハイレゾ対応 Type-C イヤホン

価格：￥770（税込）

ケーブルの長さ（約）：1.2m

販売ショップ：ダイソー

ダイソーで見つけた『ハイレゾ対応 Type-C イヤホン』がクオリティ高すぎ！

イヤホンのレベルが高い！と度々話題になるダイソー。また凄い商品が登場していました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ハイレゾ対応 Type-C イヤホン』。なんと、ハイレゾ対応のType-Cイヤホンが販売されていました！

価格は770円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場で見つけることができました。

イヤホンのタイプはカナル式となっています。

ゴールド×ブラックの組み合わせで、高級感が漂い高見えします！

リモコンマイク付きなのも嬉しいポイント！

ボリュームボタンとセンサーボタンが付いており、手軽に操作ができて便利です。

いつも聴いていた曲が違って聴こえる！ハイレゾ入門にぴったり！

ハイレゾ音源を探して、実際に聴いてみました。音楽や音については筆者自身まったくの素人なのですが、なんだかいつもと違う…？と感じました！

一番印象的だったのは“音の密度”。いつも聴いていた曲なのに、ハイレゾ対応イヤホンで聴くと、まるで別物のように細かい音が聴こえました。

ボーカルの息遣いや、ライブ会場の空気感まで伝わってくるような臨場感を味わえます。「えっ、こんな音が入ってたの？」と驚きでした！

オーディオ機器に詳しい方からすると物足りないかもしれませんが、筆者のように「ハイレゾって何？」「試してみたい！」という方の入門にはぴったりだと思います。

単純に100円ショップで買えるイヤホンとしては性能が良く、鮮やかでクリアな音を楽しめます。

好きな曲のハイレゾ版が少なくて残念ですが、とても良い買い物でした！

今回はダイソーの『ハイレゾ対応 Type-C イヤホン』を紹介しました。

ハイレゾ対応イヤホンは安いものでも2,000〜3,000円するイメージだったので、700円でそこそこの商品を購入できて大満足です！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。