ハイレゾ音源を手軽に試せる！ずっと欲しかった100均家電小物
商品情報
商品名：ハイレゾ対応 Type-C イヤホン
価格：￥770（税込）
ケーブルの長さ（約）：1.2m
販売ショップ：ダイソー
ダイソーで見つけた『ハイレゾ対応 Type-C イヤホン』がクオリティ高すぎ！
イヤホンのレベルが高い！と度々話題になるダイソー。また凄い商品が登場していました！
今回ご紹介するのは、こちらの『ハイレゾ対応 Type-C イヤホン』。なんと、ハイレゾ対応のType-Cイヤホンが販売されていました！
価格は770円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場で見つけることができました。
イヤホンのタイプはカナル式となっています。
ゴールド×ブラックの組み合わせで、高級感が漂い高見えします！
リモコンマイク付きなのも嬉しいポイント！
ボリュームボタンとセンサーボタンが付いており、手軽に操作ができて便利です。
いつも聴いていた曲が違って聴こえる！ハイレゾ入門にぴったり！
ハイレゾ音源を探して、実際に聴いてみました。音楽や音については筆者自身まったくの素人なのですが、なんだかいつもと違う…？と感じました！
一番印象的だったのは“音の密度”。いつも聴いていた曲なのに、ハイレゾ対応イヤホンで聴くと、まるで別物のように細かい音が聴こえました。
ボーカルの息遣いや、ライブ会場の空気感まで伝わってくるような臨場感を味わえます。「えっ、こんな音が入ってたの？」と驚きでした！
オーディオ機器に詳しい方からすると物足りないかもしれませんが、筆者のように「ハイレゾって何？」「試してみたい！」という方の入門にはぴったりだと思います。
単純に100円ショップで買えるイヤホンとしては性能が良く、鮮やかでクリアな音を楽しめます。
好きな曲のハイレゾ版が少なくて残念ですが、とても良い買い物でした！
今回はダイソーの『ハイレゾ対応 Type-C イヤホン』を紹介しました。
ハイレゾ対応イヤホンは安いものでも2,000〜3,000円するイメージだったので、700円でそこそこの商品を購入できて大満足です！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。