インスタグラムを更新

海外サッカー、英1部プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドなどでプレーし、日本のファンも虜にした元イングランド代表MFデービッド・ベッカム氏が日本時間11日、自身のインスタグラムを更新。NB Aのスーパースターや伝説のアクションスターとの交流を公開した。

身長183センチのベッカム氏がやけに小さく見える。両サイドを固めているのは、NB Aで大活躍した216センチのシャキール・オニール氏と、229センチの姚明（ヤオ・ミン）氏だ。

マカオで行われたNB Aのプレシーズンマッチ、ネッツ─サンズ戦を観戦したとみられ、「3人のレジェンドと対面……」とつづった。

もう1人のレジェンドは、数々のアクション映画でファンを魅了する俳優のジャッキー・チェン。笑顔での2ショットや、オニール氏と姚明氏も加わった4ショットも投稿すると、ファンから様々な声が上がった。

「一瞬見たら彫像と一緒に立っているのかと思った」

「ひとつのフレームにレジェンドが多すぎる」

「最初の写真はもはや犯罪だ……（笑）」

「私が彼らの横に立ったらアリよ」

「巨人たちだ」

「Googleであなたの身長を調べてみたけど、彼らがすっごく大きいんだな」

「なんてことだ」

「レジェンド4人と、違うサイズが4人」

「すごく小さくなってる！」

NBAの2025-26年シーズンは現地21日に開幕する。



（THE ANSWER編集部）