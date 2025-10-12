あのベッカムに異変？「すごく小さくなってる」 目を疑う超大物4ショットに衝撃「巨人たちだ」
インスタグラムを更新
海外サッカー、英1部プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドなどでプレーし、日本のファンも虜にした元イングランド代表MFデービッド・ベッカム氏が日本時間11日、自身のインスタグラムを更新。NB Aのスーパースターや伝説のアクションスターとの交流を公開した。
身長183センチのベッカム氏がやけに小さく見える。両サイドを固めているのは、NB Aで大活躍した216センチのシャキール・オニール氏と、229センチの姚明（ヤオ・ミン）氏だ。
マカオで行われたNB Aのプレシーズンマッチ、ネッツ─サンズ戦を観戦したとみられ、「3人のレジェンドと対面……」とつづった。
もう1人のレジェンドは、数々のアクション映画でファンを魅了する俳優のジャッキー・チェン。笑顔での2ショットや、オニール氏と姚明氏も加わった4ショットも投稿すると、ファンから様々な声が上がった。
「一瞬見たら彫像と一緒に立っているのかと思った」
「ひとつのフレームにレジェンドが多すぎる」
「最初の写真はもはや犯罪だ……（笑）」
「私が彼らの横に立ったらアリよ」
「巨人たちだ」
「Googleであなたの身長を調べてみたけど、彼らがすっごく大きいんだな」
「なんてことだ」
「レジェンド4人と、違うサイズが4人」
「すごく小さくなってる！」
NBAの2025-26年シーズンは現地21日に開幕する。
（THE ANSWER編集部）