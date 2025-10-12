顔の印象を大きく左右する「フェイスライン」。すっきりと整った輪郭や自然な立体感のある横顔は、多くの人が憧れる美しさの象徴だろう。インターネットリサーチのNEXER社はこのほど、HAABクリニックと共同で、全国の女性400人を対象に「理想のフェイスラインだと思う女性芸能人」についてアンケートを実施。調査結果をランキング形式で公開した。



【写真】1位の人気女優 シャープなラインは理想的、横顔の美しさもヤバい

3位は石原さとみ（38）が26票でランクイン。「顎のラインがすごくきれい」（40代）、「顔が小さくフェイスラインもシュッとしているから」（40代）、「丸顔でも顎がすっきりしていて好き」（50代）などの声が寄せられた。



2位は綾瀬はるか（40）が35票でランクイン。飾らない魅力の中に美しさが感じられ「シュッとした感じがステキだから」（40代）、「顔の輪郭の黄金比が最高」（50代）、「最高に美しいラインだと思う」（50代）など大絶賛だった。



堂々の1位は北川景子（39）。2位以下を大きく引き離す77票を集めた。シャープで整ったフェイスラインは、まさに理想的と支持多数。「小顔で顎のラインがきれいだから」（20代）、「ロングヘアでもショートヘアでも似合うので理想のフェイスライン。横顔もきれい」（30代）、「しゅっとした斜めのラインが自分にないので憧れます」（30代）などの理由があった。



「理想のフェイスラインだと思う女性芸能人」1～10位は、以下の通り。



１位 北川景子 （77票）

２位 綾瀬はるか（35票）

３位 石原さとみ（26票）

４位 菜々緒 （15票）

５位 天海祐希 （13票）

広瀬すず （13票）

７位 佐々木希 （12票）

８位 吉瀬美智子（11票）

９位 長澤まさみ（10票）

１０位 有村架純 （9票）



（よろず～ニュース調査班）