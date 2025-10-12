ドジャースのミゲル・ロハス内野手（36）が9日（日本時間10日）にフィリーズとの地区シリーズを制した後、地元メディア「ドジャースネーション」のダグ・マケイン記者に対し、2026年シーズンを最後に現役を引退する意向を明かした。

ロハスは今オフにFAとなるが、キャリア最終年はドジャーブルーのユニホームで迎えたいと希望している。「この4年間、毎晩、持てる全てを注いできた。来年、ドジャースでキャリアを終えられることを願っている。来年で引退するつもりだからね」とロハスは語った。

来季でメジャー通算13年目となり、サービスタイム（在籍年数）は既に11年を超えている。米移籍情報サイト「MLBトレード・ルーマーズ」はこれを受け、ドジャースがもう1年、低コスト契約でロハスをチームに残す可能性は高いと分析している。

ロハスは24年に打率.283、出塁率.337、長打率.410の好成績を残し、球団が500万ドル（約7億7500万円）のオプションを行使。今年も打率.262、出塁率.318、長打率.397（317打席）と安定した成績を維持している。

地区シリーズ第2戦（フィラデルフィア）では三塁で先発出場。左打ちのマックス・マンシーと補完関係にあり、同じくFAとなるユーティリティー選手キケ・ヘルナンデスよりも今季は高い貢献を見せている。一方で、ドジャースが来季、若手のキム・へソンやアレックス・フリ―ランドに出場機会を与える方針を取った場合、再契約を見送る可能性もある。それでもロハスなら、他球団からセミレギュラー級のユーティリティーとして関心を集めるだろう。