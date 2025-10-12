自分が小学5年生の時、母親が17歳年下の男性と再婚した娘が18歳に成長。義理の父への思いを「こういう人がタイプ」と告白した。

【映像】17歳年下男性と再婚した美人妻（49）

10月10日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#6が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはAAA・宇野実彩子。

今回密着したのは、妻の方が17歳年上というハズムさん（32）、メグミさん（49）夫妻。2人は自宅でいつもべったりくっついているだけでなく、職場も一緒というまさに24時間ラブラブ夫婦だ。

2人が出会ったのは約8年前。ファッション系の友人が主催する交流会で、当時はメグミさんが40歳、ハズムさんが23歳。最初はメグミさんの“一目惚れ”だった。

年齢差やシングルマザーという事情、ハズムさんの両親からの猛反対を乗り越えて結婚した2人。当時小学5年生だったメグミさんの娘・リリさんは18歳になった。

リリさんにとって義理の父・ハズムさんは「お兄ちゃんみたいな存在」だそう。「叱ってくれるところは叱ってくれて、すごくいい父親」「口だけではなく行動で愛を示すってことがわかった。こういう人がタイプ」と語り、MEGUMIは「こんな嬉しい言葉ある？」と8年かけて築かれた3人の関係に目を細めた。