¤³¤ÎÀ¤¤Ï³Êº¹¼Ò²ñ¤À¡£1ËÜ¤ÎÆ»¤Ç³Ö¤¿¤ì¤¿¹âµé½»Âð³¹¤È¤¢¤Ð¤é²È¤ÎÌ©½¸¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆâ¤Ê¤ëÊÎ¤ß¤äÅÊ¤ß¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤é¤Ï¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼ï¡¹ÍÍ¡¹¤Ê¶³¦Àþ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥Ê¥Þ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¥±¡¼¥¹¡¿å³²¤Î°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤È´í¸±ÃÏÂÓ
Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÏÎ¾Â¦¤ò¹ÓÀî¤ÈÃæÀî¡¢¤½¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¤È¡¢3¤Ä¤Î°ìµé²ÏÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤À¡£
¹¾¸ÍÀî¶èºîÀ®¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ÏÀî¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬ÈÅÍô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤´¤¯°ìÉô¤ò½ü¤¤Û¤ÜÁ´°è¤¬¿åË×¤¹¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¿å³²¥»¡¼¥Õ¤È¿å³²¥¢¥¦¥È¤Î¶³¦Àþ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤À¡£
Âç±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿åÈï³²¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¶á¤Î¤´»þÀ¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤º¤Ï¿å³²¥»¡¼¥ÕÃÏ°è¤«¤éÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¯³ºÅö¥¨¥ê¥¢¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¤³¤³¤¬¥»¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¼þÊÕ¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÃÏÌÌ¤¬8¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤é²ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤â¿åË×¤Ê¤Éµ¯¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¥¥ì¥¤¤Ë¶è²è¤µ¤ì¤¿³¹Ãæ¤ò¥Ö¥é¥Ö¥éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á°Êý¤«¤é»ÒÏ¢¤ì¤Î¼ã¥Þ¥ÞÉ÷¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤Ä¤«¤Ì¤³¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¨¤¨¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö½»¤ß¿´ÃÏ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¡©¡¡¼Â¤Ï¶á¡¹¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Ã¤ÆÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ¶á¡¢¿å³²¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¡×
¡Ö¤³¤³¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×
¤µ¤é¤ê¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê°ÂÁ´¥¨¥ê¥¢¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¢£¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Î½»Âð¤Ã¤ÆÁê¾ì¤è¤ê¤â¹â¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö»þ¡¹¡¢²óÍ÷ÈÄ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¹¿¿å¤Î¤È¤¤Ï¤³¤³¤é°ìÂÓ¤¬ÈòÆñ¶è°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤«²¿¤È¤«¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é°ÂÁ´¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£Â¾¤¬¹¿¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤³¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¹ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â¿å¤Ï²¼¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤À¤±¤À¤·¡×
ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤À¡£¤½¤í¤½¤íËÜÂê¤ËÆþ¤í¤¦¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¿åË×¥¨¥ê¥¢¤Ë½»¤Þ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×
¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤Ç¤â¼ÂºÝÌäÂê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©¡×
¡Ö¤È¤¤¤¦¤È¡©¡×
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í¥±Û´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
¡Ö¤¨¡¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¸ý¤Ç¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¸ý³Ñ¤¬¥Ò¥¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥ä¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÉ¬»à¤Ë¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Î½»Âð¤Ã¤ÆÁê¾ì¤è¤ê¤â¹â¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÃÍÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¤·¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ï°ÂÁ´¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ç¤â¿å³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤·²È¤¬¿»¿å¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
°ÂÁ´¤òÎÏÉÔÂ¤ÇÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¿»¿å¤·¤Æ¤â¼«¸ÊÀÕÇ¤¡£°ìÍý¤¢¤ë¤ï¤Ê¡£
¢£¡Ö¹¿¿å¤ò¥Ê¥á¤Á¤ã¥À¥á¤è¡×
º£ÅÙ¤Ï¿å³²¥¢¥¦¥ÈÂ¦¤Ë½»¤à¿Í¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
À¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇã¤¤ÊªÂÞ¤ò¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥Ã¤ÈÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ª¥Ã¥µ¥ó¤À¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤è¡×
¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤Ë°ú¤Ã±Û¤½¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ÓÀî¤¬ÈÅÍô¤¹¤ë¤È¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ã¤Æ¿åË×¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÝ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¹ÓÀî¤ÎÄéËÉ¤¬·è²õ¤·¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤è¡×
¡Ö¤Ç¤âÀ¶¿·Ä®(¤»¤¤¤·¤ó¤Á¤ç¤¦)¡Ê¥»¡¼¥Õ¥µ¥¤¥É¡Ë¤ÎÊý¤ÏÂç¾æÉ×¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤¢¤ÎËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤À¤í¡©¡¡¤Ø¡¼¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×
¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ï´Ø¿´¤Ê¤µ¤²¤Ê¤Ë¡¢É½¾ð¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤¬³Î¼Â¤Ë¿åË×¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦¤¸¤ã¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¿µ¤¤Ê²È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¤¤äÊÌ¤Ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤¹ÓÀî¤«¤é¿å¤¬°î¤ì½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤½¤³¤â¥¿¥À¤¸¤ãºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤À¤±Âç¤¤¤Àî¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡£¹¿¿å¤ò¥Ê¥á¤Á¤ã¥À¥á¤è¡×
¢£·ë¶É¡¢¥»¡¼¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï½»¤ß¤¿¤¤
¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢35Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÌÔ°Ò¤ò¥¤¥ä¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¥ª¥Ã¥µ¥ó¤ÏÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤µ¡¢À¶¿·Ä®¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥É¿Í¤À¤é¤±¤¸¤ã¤ó¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤¢¤ÎÊÕ¤Ë¤¢¤ë¸øÃÄ½»Âð¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤è¡£²¶¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤Ë¤Ï½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¡£¼£°Â¤â°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿å³²¤Î´í¸±¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÊý¡¹¤ÎÍÌµ¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤·²¾¤Ëº£¤«¤é¤¢¤Î³¹¤Ë½»¤á¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃÇ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¨¡¢²È¤ò·ú¤Æ¤ë¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤È¤«¤ÏÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡©¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é½»¤ß¤¿¤¤¤«¤Ê¤¡¡×
½»¤à¤Î¤«¤¤¡ª¡¡¥»¡¼¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÎÈÝÄêÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁ¢Ë¾¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤òÊú¤¨¤¿½÷À¤Î¡ÉÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÊÖÅú¡É
¥±¡¼¥¹¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾åÁØ³¬¤È²¼ÁØ³¬
¿Í¤¬¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ß¤¿¤¬¤ëÍýÍ³¤Î°ìÈÖ¤ÏÄ¯Ë¾¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥È¡¼¥¥ç¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¤ÎÌë·Ê¤ò´ã²¼¤Ë°ìË¾¤Ç¤¤ëÊë¤é¤·¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤À¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤òÊú¤¯¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¤â2³¬¡¢3³¬¤ÎÄãÁØ³¬¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¤½¤³¤Ë¾åÁØ³¬¤È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¡¢³Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ä´ºº¸½¾ì¤È¤Ê¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ãæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë51³¬·ú¤Æ¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£¸Í¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Æþ¸ýÉÕ¶á¤Ï¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬·ã¤·¤¤¡£¤³¤³¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¯¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¾åÁØ³¬¤Î½»¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
Ä´ºº³«»Ï¤«¤é1»þ´Ö¡¢48³¬¤Î½»¿Í¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤¿¥¥ì¥¤¤Ê½÷À¡£¹â¤½¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉþ¤Ç¥¥á¡¢¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¤¤¤«¤Ë¤â¶â»ý¤Á¤Ã¤Ý¤¤¡£
¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢»ä¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤ÎÉô²°¤È²¼¤ÎÉô²°¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
¡Ö¾å¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
Â¨Åú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Î4³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤ëÍ§Ã£²ÈÂ²¤ÎÉô²°¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÎÊý³Ñ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ËÁ´Á³¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«¾Ð¤¨¤Þ¤»¤ó¡©¡¡¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë¡£¤À¤«¤é»þ¡¹¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë²óÅúÆâÍÆ¤À¡£
¢£¡Ö¾å¤Î³¬¤Î¿Í¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¦¤¬¡Ä
Èà½÷¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ç½¸¤Þ¤ë¤È¤¤Ê¤ó¤«¡¢»ä¤è¤ê¤Ò¤É¤¤ÆÇ¤òÅÇ¤¯¿Í¤â¥Õ¥Ä¡¼¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²¼¤Î½»¿Í¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤¤¤È¤³Â¿¤¤¤è¤Í¤È¤«¡¢¥æ¥Ë¥¯¥íÎ¨¥Ï¥Í¾å¤¬¤ë¤è¤Í¤È¤«¡£¥Û¥ó¥È¼ºÎé¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÆ±°Õ¸«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¤³¤¶¤Ã¤Ð¤ê¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤Î40ÂåÉ×ÉØ¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¡£¸½ºß2¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï3³¬¡£µï½»¶è¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄãÁØ³¬¤Î°ì¤Ä¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤Ð¤·´Ø·¸¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¸å¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÉô²°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éÍ½»»Åª¤ËÄãÁØ³¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«ÌäÂê¤È¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¾åÁØ³¬¤Î¿Í¤Ë¸«²¼¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥Ê¥¤¥Ê¥¤¡£¤É¤Î³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×
¼ÁÌä¤ò°ì¾Ð¤ËÉÕ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö¾å¤Î³¬¤Î¿Í¤ò¤¦¤é¤ä¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤â¥Ê¥¤¤Ê¤¢¡£µÕ¤Ë3¡¦11¤Î¿ÌºÒ¤Ç¡¢Éô²°¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¹âÁØ³¬¤Î¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÍÉ¤ìÊý¤¬¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤è¡×
¸ý¤Ö¤ê¤«¤é¤·¤ÆËÜÅö¤ËÈÜ¶þ¤Ê´¶¾ð¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¾å³¬¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢·ùÌ£¤Ê¿ÍÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢3³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¾å¤Î¿Í¤Ë¶²½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤éÄ«¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤Ê¡×
Ë»¤·¤¤ÄÌ¶Ð»þ¤Ë¡¢¾å³¬¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï³Æ³¬¤Ç¤¤¤Á¤¤¤Á¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬»ß¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢µ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö3³¬¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀåÂÇ¤Á¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×
¡Ö¾å³¬¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢·ùÌ£¤Ê¿ÍÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤³¤Ç±ü¤µ¤ó¤¬¸ý¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë±ü¤µ¤óÏ¢Ãæ¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤ª¤¿¤¯¤Ï³¬ÃÊ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤È¤«¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡×
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¹âÁØ³¬¤È²¼ÁØ³¬¡£³Êº¹¥¨¥°¤¤¤ï¡£
