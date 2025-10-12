「計画は完全に失敗」「悲劇の物語に終止符」インドネシアが悲願のW杯出場を逃し涙！母国メディアは茫然…蘭レジェンド指揮官を非難「クライファート監督の采配で惨敗した」【アジア予選PO】
現地時間10月11日にサウジアラビアのジッダで開催された北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフ第１戦（B組）で、初戦でサウジアラビアに２−３で敗れたインドネシアが、これが初戦となるイラクと対戦。０−１で敗れ、連敗でグループ最下位が確定し、悲願のワールドカップ出場の夢が潰えた。
最後は退場者を出したイラクに猛攻を仕掛けたものの、１点が遠かった。タイムアップの笛が鳴ると、数人がピッチに倒れ込み、涙を流す選手もいた、
この結果に、インドネシアのメディアも茫然。『tvonenews.com』は「イラクに惜敗して2026年ワールドカップ出場を逃し、悲劇の物語に終止符を打った」と報じた。
また、『BolaSport』は「パトリック・クライファートの計画は完全な失敗に終わった」と批判している。
「インドネシアは失点を重ねた一方でチャンスを作れず、サウジアラビアでの２試合で、クライファート監督の采配によって惨敗したことが浮き彫りになった」
アジア最終予選の途中で、インドネシアを急成長させた韓国人のシン・テヨン監督を電撃解任し、オランダ代表のレジェンドであるクライファート監督を招聘した大博打は奏功しなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
