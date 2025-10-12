「最も残酷な形で敗退した」０−１→２−１→２−３。コロンビアのスター選手に圧倒され８強止まりのスペイン。自国メディアがっかり「望みは叶わなかった」【U-20W杯】
一時は試合をひっくり返した。だが、最後は涙をのんだ。
チリで開催されているU-20ワールドカップで、現地10月11日に準々決勝が開催。スペインとコロンビアが激突した。
先手を取ったのはコロンビア。38分にネイザー・ビジャレアルがネットを揺らす。コロンビアの１点リードで迎えた後半、スペインが反撃。56分にラヤネ・ベライドが同点弾をマークすると、その３分後にヤン・ヴァージリのゴールで逆転に成功する。
勢いづくスペインを奈落の底に突き落としたのが、ビジャレアルだ。64分にこの日、２点目をマークすると、89分にハットトリックを達成。これが決勝点となり、コロンビアが３−２で接戦を制した。
「コロンビアのスター選手、ネイザーがハットトリックでスペインを圧倒した」
敗れたスペインの大手紙『MARCA』が、自国チームの敗戦を伝える。
「望みは叶わなかった。スペインは最も残酷な形で敗退した。U-20代表は準決勝進出が目前だったが、危険なプレーヤー、ネイザー・ビジャレアルに阻まれた」
終了間際にビハインドを背負ったスペインだが、最後まであきらめなかった。
「残り時間が刻々と迫るなか、ラストチャンスを迎えた。ラヤネがペナルティエリア内で倒れたかに見え、奇跡が起こりそうな気配が漂った。だが、審判は確認の結果、接触はペナルティエリア外で発生したと判定。パブロ・ガルシアのフリーキックは成功しなかった」
ポゼッションは相手を上回るなど、持ち味を発揮したスペインだったが、相手ゴール前では迫力を欠き、勝利に必要なゴールは奪えず。無念の８強敗退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
記事：【U-20日本代表｜21選手＆監督の通信簿】U-20W杯ベスト16敗退も、市原＆大関ら10人が高評価「A」。唯一の“Sランク”は…
チリで開催されているU-20ワールドカップで、現地10月11日に準々決勝が開催。スペインとコロンビアが激突した。
先手を取ったのはコロンビア。38分にネイザー・ビジャレアルがネットを揺らす。コロンビアの１点リードで迎えた後半、スペインが反撃。56分にラヤネ・ベライドが同点弾をマークすると、その３分後にヤン・ヴァージリのゴールで逆転に成功する。
「コロンビアのスター選手、ネイザーがハットトリックでスペインを圧倒した」
敗れたスペインの大手紙『MARCA』が、自国チームの敗戦を伝える。
「望みは叶わなかった。スペインは最も残酷な形で敗退した。U-20代表は準決勝進出が目前だったが、危険なプレーヤー、ネイザー・ビジャレアルに阻まれた」
終了間際にビハインドを背負ったスペインだが、最後まであきらめなかった。
「残り時間が刻々と迫るなか、ラストチャンスを迎えた。ラヤネがペナルティエリア内で倒れたかに見え、奇跡が起こりそうな気配が漂った。だが、審判は確認の結果、接触はペナルティエリア外で発生したと判定。パブロ・ガルシアのフリーキックは成功しなかった」
ポゼッションは相手を上回るなど、持ち味を発揮したスペインだったが、相手ゴール前では迫力を欠き、勝利に必要なゴールは奪えず。無念の８強敗退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
記事：【U-20日本代表｜21選手＆監督の通信簿】U-20W杯ベスト16敗退も、市原＆大関ら10人が高評価「A」。唯一の“Sランク”は…