かっこいいと思う四国地方の図柄入りナンバープレートランキング！ 高知「はりまやばし、カツオ」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月26日、全国の20〜70代の男女255人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（四国・九州地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、かっこいいと思う「四国地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
2位は、高知県「高知」のはりまやばしとカツオ。2018年から高知県全域で交付されています。
江戸時代に庶民の間で生まれた高知県の代表的な民謡「よさこい節」の歌詞にも登場する「はりまや橋」を背景に、高知県が全国一の消費量を誇るカツオが、波しぶきとともにダイナミックに飛び跳ねています。さらに、県全体を「ひとつの大家族」と見立て、県民性を表現した「高知家」のロゴマークが県民愛を感じさせるポイントです。
回答者からは、「大きなカツオがピチピチ動く様子が活気があってカッコいいから」（30代女性／埼玉県）、「カツオがいい味を出していると思う。勢いが感じられてカッコいい」（40代女性／大阪府）「特産品を大胆にデザインに取り入れたインパクトや、力強いカツオのイメージがかっこいいから」（40代女性／福井県）、「高知らしさが全面に出ていて良いと感じたから」（30代男性／福岡県）などの声がありました。
1位は、徳島県「徳島」の阿波おどり。2018年から徳島県全域で交付されています。
日本三大盆踊りの1つに数えられる徳島発祥の阿波おどりをモチーフにしたデザインで、踊り子たちのシルエットが、“ジャパンブルー”として世界的に注目されている藍色のグラデーションで描かれています。高張提灯（たかちょうちん）を持った先導の踊り子、優雅な女踊り、力強い男踊りなど、踊りのグループ「連（れん）」が、まるで軽快なリズムに乗って練り歩いているような躍動感にあふれています。
回答者からは、「かっこいいし、なおかつ粋な感じがする」（40代男性／兵庫県）、「シンプルな色使いで、阿波踊りをシルエットで上手く表現していてかっこ良い」（40代女性／群馬県）、「動きと遠近感のあるデザインが洗練されているように感じるから」（50代女性／北海道）、「人影のようでシンプル。細かい配色が無いぶん、想像をかきたてる」（50代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
2位：高知（高知県）／はりまやばし、カツオ／73票
1位：徳島（徳島県）／阿波おどり／82票
