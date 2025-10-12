¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¡Èµ¾ÂÇ0¡É¤ÈÀÑ¶Ë¹¶·â¤â°ËÆ£Âç³¤¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡ÄÂçÌð»á¡Ö3ÈÖ¤Ç¤â¥Ð¥ó¥È¤ÇÆó¡¦»°ÎÝ¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï11Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×Âè1Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤Ë0¡Ý2¤ÇÇÔÀï¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¡¦°ËÆ£Âç³¤¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î5²óÉ½¤Î¹¶·â¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÀèÆ¬¡¦½¡Í¤Ëá¤¬»Íµå¡¢ÂÀÅÄÌº¤¬º¸°Â¤ÇÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¤¬Ê»»¦ÂÇ¡¢ÃæÀî·½ÂÀ¤ÏÃæÈô¤È¹¥µ¡¤ò³è¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö°ËÆ£¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Ï¢ÂÇ¤Ç¹¶Î¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£5²ó¤Ë½é¤á¤ÆÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È°ìÎÝ¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÎÓ¤¬ÁêÀ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêÀ¤¬°¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¡ØÁêÀ°¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ù¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢3ÈÖ¤Ç¤â¥Ð¥ó¥È¤ÇÆóÎÝ¡¦»°ÎÝ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿Êý¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö1Àï1Àï¤¬À¨¤¤Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¤Í¡Ä¡£ºÇ½é¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤âÅÄµÜ¤Î¥Ð¥ó¥È¤«¤éÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù