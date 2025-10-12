クリス・ヘムズワース主演、製作のアクション映画『タイラー・レイク ―命の奪還―』第3作（タイトル未定）の撮影が、2026年に延期される見込みであることがわかった。監督のサム・ハーグレイヴが語った。

『タイラー・レイク』シリーズは、ヘムズワース演じる裏社会の傭兵タイラー・レイクが世界各地を駆けめぐり危険な任務に挑むアクション・スリラー。ストイックなストーリーと、サム・ハーグレイヴ監督による目を見張るアクション演出で人気を獲得し、2020年の第1作、2023年の第2作はともに優れた視聴者数を記録していた。

第3作の計画は2024年5月に動き出しており、8月には脚本作業がされていた。同年10月、製作のアンソニー＆ジョー・ルッソは「来年（2025年）には撮影します」とが、諸般の事情でスケジュールがずれ込んでいるようだ。その“諸般の事情”には、ヘムズワースがソー役を再演し、ルッソ兄弟が監督を務める『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ（原題）』も含まれているという。

米の取材に対し、ハーグレイヴ監督は「計画は2026年に持ち越しです」と明かした。「2026年に撮影しますが、どうなるかは様子見です。彼（ヘムズワース）の『アベンジャーズ』のスケジュールに大きく左右されるので、かなり流動的。ですが、2026年に撮影する計画で、おそらく2027年にはリリースされることになるでしょう」。

もっとも、これらはあくまでも正式に確定しているわけではなく、監督も「こういう日付は正式に肯定も否定もできません」と笑っている。まずは『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』に先行して撮影できるのか、それともその後の撮影となるのかが問題といえそうだ。

既報によると、『タイラー・レイク』第3作にはクリス・ヘムズワースのほか、謎の男を演じたイドリス・エルバも続投し、ハーグレイヴ監督も復帰する見込み。ちなみにNetflixは、『最強のふたり』（2012）「Lupin/ルパン」（2020）のオマール・シー主演によるスピンオフドラマも計画だ。

Netflix映画『タイラー・レイク ―命の奪還―』『タイラー・レイク ―命の奪還―2』は独占配信中。

