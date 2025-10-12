付き合う前の女の子と電話する時に「うざい男だな」と思われること９つ
気になる女の子の声が聞きたくて、「なんとなく」電話してしまう人も多いのではないでしょうか。電話をかけること自体は決して悪いことではないのですが、女の子への配慮が足りない場合、「ウザい男だなー」と思われてしまうこともあるようです。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、どんな電話がかかってきたとき「ウザい男だなー」と感じるのか聞いてみました。
【１】「今、何してた？」など、とりあえず女の子が何をしていたか聞く
女の子が何をしていたのか聞くだけで、何のために電話をしてきたかが女の子に伝わらないパターンです。「付き合ってるわけでもないのに監視されてるみたい。」（１０代女性）、「今○○してるけど、それが何？って感じ。」（３０代女性）のように、女の子に「束縛されている」と思われたり、「関係ないでしょ」と思われてしまうようです。女の子が何をしていたのかを聞くよりも先に、「ヒマならちょっと話をしたくて」など電話した理由をハッキリ伝える方がいいでしょう。
【２】深夜に電話してきて、しかもなかなか切らない
夜中にダラダラと電話してしまい、女の子に迷惑がられるパターンです。「私がバイト深夜２時までなのを知っていて、家に着く頃を狙って電話してくる。早くお風呂に入って寝たいんですけど・・・。」（２０代女性）、「明日、朝早いし、眠いって言ってるのに・・・。」（２０代女性）のように、女の子への配慮のなさが、嫌がられる原因になってしまいます。深夜に電話をするのは控えるか、もし電話しても早めに切り上げる方がいいでしょう。
【３】一日の出来事をたんたんと話すだけの、いたって普通な近況報告
会社や学校であった出来事を報告するだけの電話をしてしまい、ウザいと思われるパターンです。「彼氏でもないのに、何で？」（２０代女性）、「普通の毎日を報告されても、特に面白くないし、興味がありません。」（１０代女性）のように、用件がない上に、聞いていても面白くない点に迷惑するのでしょう。近況報告は、例えば共通の友達に恋人ができたなど、女の子も興味を持ってくれそうな出来事があったときだけに留めておいた方がいいのかもしれません。
【４】ただ休みの日を尋ねるだけなど、遠まわしすぎて返答に困るデートの誘い
デートの誘いっぽいけれど、ハッキリ言わないのでイライラされてしまうパターンです。「どうでもいい前置きが１時間くらいあって、そのあとすごく遠まわしに花火にさそわれうんざりした。」（２０代女性）のように、無駄話が多くなることが嫌なのかもしれません。断られるのが嫌で遠まわしに誘ってしまうかもしれませんが、逆効果になることが多いようです。デートしたい時は、ストレートに「一緒に遊びに行こうよ」と誘う方がいいのかもしれません。
【５】努力もしていないのに、実現しそうにない将来の夢を語る
努力と行動が伴わない夢をえんえんと語り、ウザいと思われてしまうパターンです。「電話するヒマがあったら、その夢をかなえる努力をしなよ。」（２０代女性）、「夢を持つだけなら、誰でもできるし。」（２０代女性）のように、夢を語る前に努力をして欲しいと思われてしまうようです。電話で夢の話をするなら、「夢を叶えるためにしていること」や、「夢を叶えたという報告」などの話題の方がよさそうです。
【６】理想の女性像について熱心に語る
現実にいるはずもないような理想の女性像を熱く語り、嫌われてしまうパターンです。「理想の女性は分かったけど、それがどうした？って気持ちになる。」（１０代女性）、「私はタイプじゃないみたいだけど、なんで電話するの？」（２０代女性）のように、なぜその話題を選んだのか疑問に思われてしまうようです。気になる女の子に電話しているときは、理想の女性像ではなく、相手の女の子のいいところをさりげなく褒めるなど、好意が伝わる話題を選ぶようにしましょう。
【７】「俺って格好良くない・・・」や「全然ダメだ」などネガティブワードを連発する
電話してもネガティブな話題ばかりで、女の子に嫌われてしまうパターンです。「１回ならまだしも、何回も言われるとなんかウザいし、こっちまでネガティブになりそう。」（２０代女性）のように、何回も「そんなことないよ」とフォローしているうちに面倒くさくなってしまったり、話をしていると暗い気持ちになるので嫌になってしまうのでしょう。女の子に悪い印象を抱かせないように、落ち込んでいるときは電話を控えた方がよいでしょう。
【８】「彼氏いるの？」「好きなタイプは？」としつこく探りを入れてくる
女の子を知るために、しつこく質問を繰り返すせいでウザいと思われてしまうパターンです。「私の周りを詮索されてるみたいだし、あなたには言いたくない！って思う。」（１０代女性）のように、聞かれれば聞かれるほど話したくなくなるという女性もいます。「彼氏いるの？」とか「好きなタイプは？」など気があることがミエミエの質問をするなら、ストレートにデートに誘うなどした方が好印象を与えることができるでしょう。
【９】「特に用事ないんだけど」と言って、本当に何の話題もない
全く話題を用意しないまま、なんとなく電話してしまうパターンです。「意味のない無駄な話を聞いている時間が惜しい。」（２０代女性）、「電話してきて、沈黙とか意味わかんない。」（２０代女性）のように、忙しい女性にはとくに迷惑がられてしまうようです。電話をするときには、趣味の話など一緒に盛り上がれる話題を選ぶようにしたり、特に話題がないときは電話を控えたりするようにしましょう。
今回ご紹介した中に、みなさんにも当てはまる項目はありましたか？ また他にはどんな電話をすると女の子に「ウザい男だなー」と思われてしまうのでしょうか。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
女の子が何をしていたのか聞くだけで、何のために電話をしてきたかが女の子に伝わらないパターンです。「付き合ってるわけでもないのに監視されてるみたい。」（１０代女性）、「今○○してるけど、それが何？って感じ。」（３０代女性）のように、女の子に「束縛されている」と思われたり、「関係ないでしょ」と思われてしまうようです。女の子が何をしていたのかを聞くよりも先に、「ヒマならちょっと話をしたくて」など電話した理由をハッキリ伝える方がいいでしょう。
【２】深夜に電話してきて、しかもなかなか切らない
夜中にダラダラと電話してしまい、女の子に迷惑がられるパターンです。「私がバイト深夜２時までなのを知っていて、家に着く頃を狙って電話してくる。早くお風呂に入って寝たいんですけど・・・。」（２０代女性）、「明日、朝早いし、眠いって言ってるのに・・・。」（２０代女性）のように、女の子への配慮のなさが、嫌がられる原因になってしまいます。深夜に電話をするのは控えるか、もし電話しても早めに切り上げる方がいいでしょう。
【３】一日の出来事をたんたんと話すだけの、いたって普通な近況報告
会社や学校であった出来事を報告するだけの電話をしてしまい、ウザいと思われるパターンです。「彼氏でもないのに、何で？」（２０代女性）、「普通の毎日を報告されても、特に面白くないし、興味がありません。」（１０代女性）のように、用件がない上に、聞いていても面白くない点に迷惑するのでしょう。近況報告は、例えば共通の友達に恋人ができたなど、女の子も興味を持ってくれそうな出来事があったときだけに留めておいた方がいいのかもしれません。
【４】ただ休みの日を尋ねるだけなど、遠まわしすぎて返答に困るデートの誘い
デートの誘いっぽいけれど、ハッキリ言わないのでイライラされてしまうパターンです。「どうでもいい前置きが１時間くらいあって、そのあとすごく遠まわしに花火にさそわれうんざりした。」（２０代女性）のように、無駄話が多くなることが嫌なのかもしれません。断られるのが嫌で遠まわしに誘ってしまうかもしれませんが、逆効果になることが多いようです。デートしたい時は、ストレートに「一緒に遊びに行こうよ」と誘う方がいいのかもしれません。
【５】努力もしていないのに、実現しそうにない将来の夢を語る
努力と行動が伴わない夢をえんえんと語り、ウザいと思われてしまうパターンです。「電話するヒマがあったら、その夢をかなえる努力をしなよ。」（２０代女性）、「夢を持つだけなら、誰でもできるし。」（２０代女性）のように、夢を語る前に努力をして欲しいと思われてしまうようです。電話で夢の話をするなら、「夢を叶えるためにしていること」や、「夢を叶えたという報告」などの話題の方がよさそうです。
【６】理想の女性像について熱心に語る
現実にいるはずもないような理想の女性像を熱く語り、嫌われてしまうパターンです。「理想の女性は分かったけど、それがどうした？って気持ちになる。」（１０代女性）、「私はタイプじゃないみたいだけど、なんで電話するの？」（２０代女性）のように、なぜその話題を選んだのか疑問に思われてしまうようです。気になる女の子に電話しているときは、理想の女性像ではなく、相手の女の子のいいところをさりげなく褒めるなど、好意が伝わる話題を選ぶようにしましょう。
【７】「俺って格好良くない・・・」や「全然ダメだ」などネガティブワードを連発する
電話してもネガティブな話題ばかりで、女の子に嫌われてしまうパターンです。「１回ならまだしも、何回も言われるとなんかウザいし、こっちまでネガティブになりそう。」（２０代女性）のように、何回も「そんなことないよ」とフォローしているうちに面倒くさくなってしまったり、話をしていると暗い気持ちになるので嫌になってしまうのでしょう。女の子に悪い印象を抱かせないように、落ち込んでいるときは電話を控えた方がよいでしょう。
【８】「彼氏いるの？」「好きなタイプは？」としつこく探りを入れてくる
女の子を知るために、しつこく質問を繰り返すせいでウザいと思われてしまうパターンです。「私の周りを詮索されてるみたいだし、あなたには言いたくない！って思う。」（１０代女性）のように、聞かれれば聞かれるほど話したくなくなるという女性もいます。「彼氏いるの？」とか「好きなタイプは？」など気があることがミエミエの質問をするなら、ストレートにデートに誘うなどした方が好印象を与えることができるでしょう。
【９】「特に用事ないんだけど」と言って、本当に何の話題もない
全く話題を用意しないまま、なんとなく電話してしまうパターンです。「意味のない無駄な話を聞いている時間が惜しい。」（２０代女性）、「電話してきて、沈黙とか意味わかんない。」（２０代女性）のように、忙しい女性にはとくに迷惑がられてしまうようです。電話をするときには、趣味の話など一緒に盛り上がれる話題を選ぶようにしたり、特に話題がないときは電話を控えたりするようにしましょう。
今回ご紹介した中に、みなさんにも当てはまる項目はありましたか？ また他にはどんな電話をすると女の子に「ウザい男だなー」と思われてしまうのでしょうか。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）