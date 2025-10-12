ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１１日（日本時間１２日）、オンライン取材に応じ、大谷翔平投手（３１）の打撃に注文をつけた。

大谷はレッズとのワイルドカードシリーズは第１戦で初回先頭弾など２発を放ち、第２戦も貴重な適時打を放って２連勝での突破に大きく貢献。フィリーズとの地区シリーズでは、第１戦に自身ポストシーズン初先発し、６回３失点で勝利投手になったが、打撃では１８打数１安打の打率５分６厘とブレーキだった。

１９打席で１６度が左腕との対戦。レギュラーシーズンでは対右腕が打率２割８分３厘、対左腕が２割７分９厘と決して苦手ではないが、今季リーグ３位の防御率２・５０だったサンチェス、リーグ２位２１６奪三振のルサルドらメジャー屈指の左腕との対戦が続いて苦しめられた。第４戦終了後に大谷は「左バッターにとってはなかなか、フレディ（フリーマン）もそうですけど、思い通りにいかない打席というか。ポストシーズンらしい素晴らしいピッチングが両チームともにそういう試合が多かった」と脱帽していた。

ロバーツ監督は「左腕との対戦によるものだと思う」としながら「レギュラーシーズンではポストシーズンほど（左腕との対戦成績は）悪くはなかった。どんな相手も翔平には左腕をぶつけるだろう。だが、地区シリーズでは、ストライクゾーンの外に手を出し、ゾーン内が消極的だったかを反省してくれることを願ってっている。打撃コーチや彼が地区シリーズから学び、改善することを望んでいる。彼にはもっとよくなってもらう必要がある」と注文をつけた。

さらには「あのようなパフォーマンスではワールドシリーズでは勝てない。だからこそ調整することを期待している。私は期待しているし、全員が期待している」と願っていた。