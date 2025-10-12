新聞社の依頼で無許可で「あの名馬の放牧地」に…《マイネル軍団》岡田繁幸総帥が大目玉覚悟で忍び込んだワケ

岡田繫幸は１９７３年、米国の名門牧場で修業を始める。日本の牧場とは何もかもが違う環境で下働きをしながら、人との出会い、そして馬との出会いに恵まれた。働きはじめてから1か月が経った頃だった。『相馬眼が見た夢 岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』(河村清明著)より抜粋してお届けする。

盛大な壮行会

６月、繁幸は米国に旅立った。本場の馬産を学ぶためだ。１９７３年の岡田家にとって、最大の出来事であったかもしれない。

日本人ホースマンの海外修業は21世紀に入る頃から増加し、現在の生産牧場の若きリーダーたちは一様に海外経験を持つが、当時はきわめて珍しかった。繁幸を囲む壮行会が盛大に開かれ、地元紙の記者が取材に訪れたという。

６月末、ケンタッキー州にある名門・クレイボーンファームに繁幸は到着した。

年間３万頭以上を生産（当時）する北米の中でも、ケンタッキー州は有数の馬産地として知られる。バーボンウイスキーやブルーグラスミュージックでも有名だ。

〈レキシントンの周囲にある３００の生産施設中、最も高名なものの１つはハンコック家の、“クレイボーン牧場”で、何世代にも渡って、米国馬匹生産に大いに貢献して来た。（中略）種付シーズンには、４００頭に及ぶ繁殖牝馬が約２、０００ヘクタールの壮大な牧場の、完全に設計された施設に配置される。〉

78年発行の『世界の競馬と生産』（エドアルド・Ｓ・ブルーソン著）にそうした一節がある。歴代２頭目の米国三冠馬に輝いたギャラントフォックス（27年産）を皮切りに、ナシュア（52年産、米国二冠馬）、ラウンドテーブル（54年産。通算66戦43勝。計16度のレコードを樹立）など幾多の名馬を生産するだけでなく、幾多の名種牡馬を繋養する同牧場の存在感は抜きん出ていた。

スケールが違うぞ、何もかも。

眼前の風景に繁幸の心は奮い立った。

放牧地の一面一面は想像をはるかに超えて広く、馬の親子が流れる小川に顔を近づけ、喉をうるおしている。石灰岩質の土壌に牧草が生えそろい、巨木がところどころにそびえている。美しくデザインされた厩舎にはカラッと明るい陽射しが降りそそいでいる。目を向けるいずれの景色にも“力”が満ちあふれていた。

到着翌日から仕事は始まった。

受け入れてもらえたとはいえ、どこの馬の骨ともわからぬ東洋の若者の仕事は、もちろん下働き……馬の集放牧や馬体の手入れ、馬房掃除などからだった。

「黄色人種は下に見られがちでした。馬鹿にされたくないって気持ちは強かったから、侮辱されると『やるか』って馬房で取っ組みあいですよ。でもね、好意的に話しかけられもしたんです。空手や禅からの連想なのか、日本人には神秘的なイメージがあるようでした」（繁幸）

クレイボーンファームには、馬の扱いを学ぼうとする若者が世界各地から集まっていた。すぐに親しい友だちができた。

フランス人のベロック・ピエールは、仏国・米国双方の調教師ライセンスを取る、と張りきっていた。のちにカナダの牧場主になった。アイルランド人のジョーラッツ・フォーランは、牧場のマネージャー職に就くための修業に来ていた。イギリス人のジョニー・シンプソンはのちにニュージーランドへ渡り、レーシングジャーナリストになった。

トレーラーハウスに暮らすこの３人に誘われて、繁幸が転がり込む格好で共同生活が始まった。近隣の牧場を見学してまわるなど、彼らとは休日もともに過ごした。

「牧場近くのレキシントンに輸入食品店があったんです。日本のインスタントラーメンを買って３人に食べさせたり、冷凍の白身魚で天丼をつくったりしたこともありましたね。日本に戻ってからも、セリで海外へ行く機会を利用して、全員に会いましたよ。それぞれ頑張ってるのが嬉しくてね」

繁幸は笑顔で言ったものだ。

人との出会いだけに恵まれたのではない。スタリオン厩舎には憧れの名馬が揃っていた。

そうそうたる顔ぶれの種牡馬

裂蹄（れってい）と闘いながら31戦25勝の戦績を残したバックパサー。67年の米国二冠馬、ダマスカス。70年の英国三冠馬、ニジンスキー。

仕事の合間にそうそうたる顔ぶれの種牡馬を見つめては、いずれ自分もこんな馬を……と夢想した。

現地着から１ヵ月過ぎた頃のことだ。繁幸はニジンスキーの放牧地に忍び込んだ。

日高の新聞社から「写真を送ってもらえないか」と依頼を受けていた。牧場に許可は取っておらず、見つかれば大目玉を食らうのは間違いなかったが、何とかなるだろ、と鷹揚に構えていた。何より、歴史的名馬を間近で見たい気持ちに抗えなかった。

曳き綱をつけ、ニジンスキーの顔を自分のほうに向け、写真を撮ろうとした瞬間だった。ニジンスキーは首を逆側に振り、繁幸を振りほどこうと強烈に抵抗した。

これが世界のトップホースのパワーか……。

衝撃を受けた。

このときのニジンスキーに限らない。間近に見つめ、触れて知った名馬の馬格や迫力を、繁幸は終生の記憶として大切にした。

