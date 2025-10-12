テクトンはグローバル向けCセグメントSUV

日産テクトン｜Nissan Tekton

2026年に発表・発売が予定されているテクトンには、CセグメントSUVに革新をもたらすデザインと技術が詰め込まれている。同車は、インド日産の『One Car, One World』戦略の一環として、ルノーグループとの協業のもと、チェンナイにあるRNAIPL（ルノー・日産オートモーティブ・インディア）工場で生産。インド市場での販売に加えて、同国より輸出される予定だ。

車名のテクトンとはギリシャ語で「職人」や「建築家」を意味する。この名前には卓越した技術力、優れたパフォーマンス、そして独自のデザインアイデンティティを備えたプレミアムCセグメントSUVとしての想いが込められている。テクトンは、キャリアや情熱、ライフスタイルを通じて「自らの世界を形作る」ユーザーに向けた1台として発売される。

デザインは、日産のフラッグシップSUV「パトロール」からデザインのインスピレーションを受けた。その力強いデザインと高い信頼性、プレミアムなクラフトマンシップ、そして先進的なテクノロジーを融合させたのが特徴だ。

フロントには力強さを象徴するボンネットと、パトロールを彷彿とさせる特徴的なC型のヘッドライトシグネチャーを採用。堅牢なロアバンパーと組み合わせることで、車格を超えた堂々たる存在感を演出。

サイドはテクトンであることがひと目で分かるシルエットで、堂々とした佇まい。フロントドアには「ダブルC」型のアクセントが施されており、ヒマラヤ山脈に着想を得た山並みのモチーフが組み込まれている。

そしてリヤは、横一文字に点灯するイルミネーションライトバーが両端のC型テールランプをつなげることで、堅牢さを強調。テクトンのネームプレートはテールゲート下部に大きく表示される。

日産グローバルデザイン担当のアルフォンソ・アルバイサ氏はこのように述べている。

「新型テクトンは、当社の伝統的なSUV『パトロール』からデザインのインスピレーションを得ています。現代のお客さまのニーズに合わせて、常識を打ち破り、圧倒的な存在感とスタイリッシュさを兼ね備え、インド市場のみならずグローバルで新たなベンチマークとなるモデルです。そのデザインと品質は、まさに日産のSUV DNAの真髄を体現しています」

テクトンは、インド日産が市場におけるプレゼンス強化と製品ラインナップ拡充を推進するうえで中心的なモデルになる。また、成長戦略の一環として、インド日産は販売網の拡大を加速している。同車に関する詳細や輸出先などの情報は、今後改めて発表される。