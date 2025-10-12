「年金が月7万円」と聞くと、多くの人は生活に困窮しているイメージを抱くでしょう。しかし、そんな金額でも十分に豊かに暮らしている高齢者も。お金に頼らない豊かさとは？ 見ていきましょう。

息子からの仕送りの申し出を断った72歳母

「物価が何でもかんでも高騰いるから、絶対困っていると思って『お金、送ろうか？』と言ったんです。そしたら、まさかの『お金なんていらん』と」

東京在住の寺本大輔さん（仮名・45歳）。地元で一人暮らしの母・幸子さん（仮名・72歳）が困窮しているのではないかと心配し、仕送りを申し出たところ拒否。余計に不安は募り、急なことでしたが仕事の合間を縫って1年ぶりに実家に帰省することを決意しました。

「明日帰るから」と伝えると、「帰ってきても大したご馳走ないよぉ」と幸子さん。大輔さんとしては、むしろ、いつもの様子を見ることができて好都合。「母の年金は月7万円ほど。生活に困っていないはずがありません」。しかし1年ぶりの帰省でみた幸子さんの姿は、想像を超えたものでした。

夕食の食卓には、新鮮で色鮮やかな野菜が溢れていました。「これは全部、近くの共同畑で採れたものだよ。近所の人たちと共同で育てて、収穫したものを分け合っているんだ」と幸子さんは話します。スーパーで売られているよりもみずみずしいキュウリやナス、トマトが並びます。

聞くと、野菜を買うことはほとんどなく、魚や肉を物々交換で手に入れることも珍しくないそうです。そのため食費は贅沢しても月1万円以下だといいます。

大輔さん、驚きはまだ続きます。電気代を抑える工夫として、電力会社の時間帯別料金プランを徹底的に活用し、電気を使うのは主に夜間。日中は地域の公民館や図書館で時間を過ごすことが多いそうです。それはただ節約のために“自宅外”で過ごすのではなく、積極的に地域活動に参加し、物々交換の相手は、このような活動で知り合ったのだとか。このような毎日を送っているためか、水道光熱費、通信費などを合わせても1万円強だといいます。

持ち家のため家賃などはかからず、年金月7万円でもお釣りがくるくらいだと、幸子さんは笑います。

「母の生活は、私が想像していた節約生活とは全然違いました。食費を切り詰めて暑くても我慢というものではなく、人と繋がり、工夫して、充実した生活を送っている。私なんかよりもずっと豊かな暮らしをしていました」

一体、いつからこんな暮らしを？

「ずっと前からよぉ。あんた帰ってきてもすぐに東京戻るから、わからんかったね」

年金月7万円でも“豊かな生活”を送る秘訣

厚生労働省『令和6年国民生活基礎調査』によると、年金生活者の43.4%が、「所得の100%が年金」、「80〜100%」を含めると6割に達します。

一方で総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、高齢者夫婦の1カ月の消費支出は25万円ほど。毎月3万円の赤字となり、足りない分は貯蓄などから補填。これが平均的な高齢者の家計です。

しかしこれはあくまでも平均。ここには幸子さんのように、月7万円でも十分に暮らしていけるという高齢者も含んでいるわけです。

幸子さんの生活から学べる「たくましく生きる知恵」は、大きく分けて2つ。

まず「生活費を減らす知恵」。食費をほとんどかけない工夫は、生活費の最大のウェイトを占める項目を削減する効果的な手段です。地域コミュニティの資源（畑、漁業資源のお裾分けなど）を活用することは、家計を大きく改善します。また、自治体が運営する高齢者向けの「生活支援サービス」や、地域のフードバンク、見切り品市場などを利用するのも手。

電力会社の料金プランの見直しや、使っていない契約（サブスクリプションなど）の解約は、確実な節約効果をもたらします。総務省の家計調査でも、光熱・水道費は生活費の一定割合を占めており、小さな工夫の積み重ねが大きな差となります。

もうひとつが「お金ではない豊かさによるQOLの向上」。金銭的な豊かさとは別に、幸子さんの生活の質の高さ（QOL）を支えているのは、「社会との繋がり」です。地域のサークル活動やボランティアへの参加は、精神的な充足感や生きがいを生み出します。内閣府『令和3年度高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査』でも、社会的な活動に参加している高齢者ほど、幸福度が高い傾向が示されています。また、地域活動は孤立を防ぎ、緊急時の相互扶助の基盤ともなり得ます。

もちろん、幸子さんが暮らすのは地方で地域コミュニティが保たれているところ。大輔さんが暮らす東京などの都会で、同じような生活が叶うかといえば難しい一面もあるでしょう。幸子さんは地の利を最大限に活かしているといえるかもしれません。

「私の母は思っている以上にタフでした。せっかく助けるつもりで帰省したのに……悔しかったので、送る予定だった10万円を置いていきましたよ」

