¡Ú13Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¿·º§À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¹¬¤»ÀäÄº¤Î¥È¥¡¡¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¾ì¤Î¹©¾ì¤Ç¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬¡Ä
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè11²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
Ìµ»ö¤Ë¤ª¸«¹ç¤¤¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¿·º§À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡ªÆ¯¤¼Ô¤Î¶äÆóÏº¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÀ¸³è¤â¾¯¤·¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤â¡¢À×¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¶äÆóÏº¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£¹¬¤»ÀäÄº¤Î¥È¥¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¾ì¤Ç¤¢¤ë±«À¶¿å²È¤Îµ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤Ç¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£