＜言わずにいられない…＞子どもたちが心配！干渉しすぎかなと思うけど…モヤモヤする！【前編まんが】
私（ユキコ、40代後半）は大学3年生の息子（ショウタ）と高校2年生の娘（サラ）の母。子どもたちがマイペースだからか、私が早めに行動するタイプだからか、いつも朝から子どもたちの世話をやいています。一方の夫（マコト、40代）はあまり多くを話さず、静かに話を聞くタイプ。でも大事なことはしっかり伝えてくれるので、夫は気持ちの面でも一家の大黒柱になってくれています。子どもたちは夫の前ではいつもリラックスした表情になるのです。
なかなか起きてこないことが気になり、2階にあがって部屋まで行って起こせば「ヤバい！」と息子は飛び起きました。朝ご飯も食べずに慌てて支度をし始める息子を横目に、私はキッチンに戻って、おにぎりを握ります。
その日の午後、私は息子に「今日何時に帰ってくるの？ バイトは何時に終わるの？」とLINEしました。しかし夕方をすぎても返事はありません。困った私が「いつもすぐに返事しないんだから。夕飯どうしよう」と呟くと、ソファに寝転がっていた娘から「放っておけば」と言われてしまいます。
私は朝から寝坊した息子を起こし、おにぎりを持たせました。その後、晩ご飯を食べるかと息子にLINEしたり、娘に学校やバイトのことを尋ねたりしますが、2人とも素っ気ない態度です。
私からすると、ギリギリまで動かない息子も友人関係がうまくいってなさそうな娘も心配です。しかし子どもたちの反応を見ると、私の心配が伝わっていない気がしました。
私が子どもたちに干渉しすぎなのかもしれません。でも親が子どもを心配するのは悪いことだとは思えないのです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
