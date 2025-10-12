お笑いコンビ「ちゃんぴおんず」の大ちゃん（34）が11日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。昨年離婚していた経緯について語った。

人気お笑いトリオ「リンダカラー∞」をゲストに迎え、ひな壇には多くのワタナベエンターテインメント所属の芸人が座っていた。出演者たちが紹介される中、陣内智則が「大ちゃんも離婚したって出てた」と触れた。

大ちゃんは9月のテレビ番組で昨年に離婚していたことを告白しており、MCの明石家さんまが「何で離婚したんや?」と尋ねた。これに相方・日本一おもしろい大崎が「家に帰ってきたら、もういなくて」と突然、家からいなくなっていたことを伝えた。

さらに、「電話をしたらアメリカの方にいる…みたいな」と明かした。予兆なしの“海外逃亡離婚”に「いろんなことを…活動的な人なんで」と大崎が説明。さんまが「浮気が原因ちゃうのか?」と確認すると、大ちゃんは「違います!違います!」と否定した。

大ちゃんは22年8月15日に一般女性との結婚を発表。「笑顔いっぱい、いっぱい、いっぱいの家庭を築きたいを思います」とし、保証人は、芸人を始めた頃から世話になっていたお笑いコンビ「土佐兄弟」の有輝に頼んだと明かしていた。