横浜赤レンガ倉庫に秋グルメが大集合！旬の味覚を食べ歩きして楽しめるよ

横浜の人気スポット「横浜赤レンガ倉庫」では、1号館 ・ 2号館のレストラン・カフェ・フードコートの店舗で、秋ならではの食材を使用したグルメが登場しています。

これが食べられるならずっと秋でいいです...

●MILK MARCHĒ「手絞りモンブランアイス各種」（750円）

ソフトクリームの上に、モンブランクリームをしぼったスイーツ。モンブランクリームは、紫芋・渋皮栗・かぼちゃの3種類から選ぶことができます。

販売期間は2025年9月中旬から11月中旬まで。

店舗営業時間は11時から20時。

●à la campagne「モンターニュ」（テイクアウト 843円、イートイン 858円）

マロンクリームと栗の渋皮煮のタルトに、カシスの酸味とヘーゼルナッツの香ばしさをプラスした大人な味わい。紅茶やコーヒーと一緒にゆったりと楽しみたいスイーツです。

販売期間は2025年9月上旬〜10月下旬。

店舗営業時間は11時から20時 (L.O. 19時（フード）、19時30分（ドリンク）)

●GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE「スイートポテトアップルパイ」（テイクアウト650円、イートイン870円）

こだわりのアップルパイに、自家製スイートポテトをしぼって焼き上げています。イートインにはホイップクリームとキャラメルソースが付いていますよ。秋ならではの特別なアップルパイは見逃せません。

販売期間は2025年9月3日から12月2日。

店舗営業時間は11時から21時（イートイン L.O. 20時30分）

●UNI COFFEE ROASTERY「パンプキンテリーヌ」（780円）

かぼちゃを皮ごと使用した、濃厚でなめらかなテリーヌ。底はビスケットになっていて、食感と香ばしさがプラスされています。

販売期間は2025年9月13日から10月13日。

店舗営業時間は9時から20時(L.O. 19時)

●Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY「かぼちゃのプリン・ア・ラ・モード」（1980円）

かぼちゃと糀で作られたやさしい甘さのプリンに、デイジー・ダックをイメージしたカラフルなフルーツをトッピング。見た目も華やかでとてもかわいいです。

販売期間は通年。

店舗営業時間は月から金が10時から21時(L.O20時)

土...10時から22時(L.O21時)

日・祝...10時から21時(L.O20時)

●chano-ma「白舞茸とフライドごぼうのボロネーゼ」（1880円）

赤味噌風味のボロネーゼに、秋らしいしめじ、エリンギ、白舞茸をトッピング。フライドごぼうの香ばしさと食感もアクセントになっています。

販売期間は2025年9月1日から10月下旬 ※予定

店舗営業時間は11時から23時 (L.O. 22時)

●BEER STAND ＆ PIZZA BAR「キノコとベーコンのチーズピザ」（1500円）

数種類のきのこやベーコンをトッピングした秋にぴったりなピザ。ビールやワインと楽しむのがおすすめです。

販売期間は2025年9月13日から10月13日※予定

店舗営業時間は平日が11時から21時。

土日祝は10時から21時 (L.O. 21時)

●本格パエリア専門店MARIO「牡蠣とキノコのパエリア」

広島県産の牡蠣ときのこをトッピングした、旨味たっぷりのパエリア。ホームパーティーにもぴったりです。

1人前1700円、2人前3000円（イートイン）/1人前1800円、2人前3100円（テイクアウト）

販売期間は2025年9月13日から10月13日※予定

店舗営業時間は11時から21時 (L.O. 20時30分)

●横濱たちばな亭「3種のきのこの和風オムレツライス」（1480円）

しめじ・エリンギ・舞茸の餡と、明太子ソースがかかった和風オムライス。素材のおいしさをしっかりと感じられます。

販売期間は2025年9月13日から10月13日※予定

店舗営業時間は11時から21時。L.O.20時30分（フード）、20時50分（ドリンク）

●崎陽軒「キノコと野菜のあんかけ丼 やわらか豚軟骨煮添え」

やわらかくなるまで煮込まれた豚軟骨煮込みと、きのこや野菜たっぷりの餡がのった丼。ご飯が進むおいしさです。

販売期間は2025年9月13日から10月13日（月・祝）※予定

店舗営業時間は11時から21時

秋の横浜赤レンガ倉庫は、限定グルメもショッピングも楽しめておすすめ。今しか味わえない秋ならではのグルメを堪能してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部