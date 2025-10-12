横浜赤レンガ倉庫に秋グルメが大集合！旬の味覚を食べ歩きして楽しめるよ
横浜の人気スポット「横浜赤レンガ倉庫」では、1号館 ・ 2号館のレストラン・カフェ・フードコートの店舗で、秋ならではの食材を使用したグルメが登場しています。
これが食べられるならずっと秋でいいです...
●MILK MARCHĒ「手絞りモンブランアイス各種」（750円）
ソフトクリームの上に、モンブランクリームをしぼったスイーツ。モンブランクリームは、紫芋・渋皮栗・かぼちゃの3種類から選ぶことができます。
販売期間は2025年9月中旬から11月中旬まで。
店舗営業時間は11時から20時。
●à la campagne「モンターニュ」（テイクアウト 843円、イートイン 858円）
マロンクリームと栗の渋皮煮のタルトに、カシスの酸味とヘーゼルナッツの香ばしさをプラスした大人な味わい。紅茶やコーヒーと一緒にゆったりと楽しみたいスイーツです。
販売期間は2025年9月上旬〜10月下旬。
店舗営業時間は11時から20時 (L.O. 19時（フード）、19時30分（ドリンク）)
●GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE「スイートポテトアップルパイ」（テイクアウト650円、イートイン870円）
こだわりのアップルパイに、自家製スイートポテトをしぼって焼き上げています。イートインにはホイップクリームとキャラメルソースが付いていますよ。秋ならではの特別なアップルパイは見逃せません。
販売期間は2025年9月3日から12月2日。
店舗営業時間は11時から21時（イートイン L.O. 20時30分）
●UNI COFFEE ROASTERY「パンプキンテリーヌ」（780円）
かぼちゃを皮ごと使用した、濃厚でなめらかなテリーヌ。底はビスケットになっていて、食感と香ばしさがプラスされています。
販売期間は2025年9月13日から10月13日。
店舗営業時間は9時から20時(L.O. 19時)
●Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY「かぼちゃのプリン・ア・ラ・モード」（1980円）
かぼちゃと糀で作られたやさしい甘さのプリンに、デイジー・ダックをイメージしたカラフルなフルーツをトッピング。見た目も華やかでとてもかわいいです。
販売期間は通年。
店舗営業時間は月から金が10時から21時(L.O20時)
土...10時から22時(L.O21時)
日・祝...10時から21時(L.O20時)
●chano-ma「白舞茸とフライドごぼうのボロネーゼ」（1880円）
赤味噌風味のボロネーゼに、秋らしいしめじ、エリンギ、白舞茸をトッピング。フライドごぼうの香ばしさと食感もアクセントになっています。
販売期間は2025年9月1日から10月下旬 ※予定
店舗営業時間は11時から23時 (L.O. 22時)
●BEER STAND ＆ PIZZA BAR「キノコとベーコンのチーズピザ」（1500円）
数種類のきのこやベーコンをトッピングした秋にぴったりなピザ。ビールやワインと楽しむのがおすすめです。
販売期間は2025年9月13日から10月13日※予定
店舗営業時間は平日が11時から21時。
土日祝は10時から21時 (L.O. 21時)
●本格パエリア専門店MARIO「牡蠣とキノコのパエリア」
広島県産の牡蠣ときのこをトッピングした、旨味たっぷりのパエリア。ホームパーティーにもぴったりです。
1人前1700円、2人前3000円（イートイン）/1人前1800円、2人前3100円（テイクアウト）
販売期間は2025年9月13日から10月13日※予定
店舗営業時間は11時から21時 (L.O. 20時30分)
●横濱たちばな亭「3種のきのこの和風オムレツライス」（1480円）
しめじ・エリンギ・舞茸の餡と、明太子ソースがかかった和風オムライス。素材のおいしさをしっかりと感じられます。
販売期間は2025年9月13日から10月13日※予定
店舗営業時間は11時から21時。L.O.20時30分（フード）、20時50分（ドリンク）
●崎陽軒「キノコと野菜のあんかけ丼 やわらか豚軟骨煮添え」
やわらかくなるまで煮込まれた豚軟骨煮込みと、きのこや野菜たっぷりの餡がのった丼。ご飯が進むおいしさです。
販売期間は2025年9月13日から10月13日（月・祝）※予定
店舗営業時間は11時から21時
秋の横浜赤レンガ倉庫は、限定グルメもショッピングも楽しめておすすめ。今しか味わえない秋ならではのグルメを堪能してみて。
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部