Â¨ÃÇÂ¨·è¤ÎËâ²¦¤¬¡ÖÁá¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÄÁ»ö ¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¡ÈÄ¶´¬¤¡É°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡Ö¤³¤³¤âºÇÂ®¤Ê¤Î£÷¡×¡Ö¼¡¤Ä¤«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡Ëã¿ý³¦¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Þ¤ÇÁá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î10Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡Ü62.7¤Ç¡¢º£´ü½é¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í4ÀïÌÜ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¤É¤ì¤À¤±´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¤«¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó1Ê¬È¾¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÁá¤µ¤ËËÜ¿Í¤«¤é¡ÖÁá¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇÂ®¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½ªÎ»¤Ëº´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÖÁá¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê
¡¡º´¡¹ÌÚ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂÐ¶É¤«¤éÂ¨·èÂ¨ÃÇ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤¬1¿ÍÆþ¤ë¤À¤±¤Ç»î¹ç¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¥¢¥Ã¥×¡£1»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤à¤·¤í1»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÄÁ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤À¡£¤³¤ÎÆü¤â13¶É¤ÈÂ¿¤á¤Ë¾Ã²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç»þ´Ö¤ÏÌó1»þ´Ö13Ê¬¡£¶É¿ô¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤¡£
¡¡¹±Îã¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Àè¤Ë¥é¥¹¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬3Ê¬¶á¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎËã¿ýÆþÌçËÜ¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÃø½ñ¤òÂç¤¤¯¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤ê»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¸å¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¼ÁÌä¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡Ö¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÄù¤á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¥¤¹È¯¸À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡ÖÁá¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¤Ë¤·¤ÆÌó1Ê¬È¾¡£¥é¥¹¤ÎËÜÅÄ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤È¤¤¤¦Ã»¤µ¤À¤±¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¶Ã¤¯¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤³¤âºÇÂ®¤Ê¤Î£÷¡×¡Ö¼¡¤Ä¤«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¡Ö»þ´Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤µ¡×¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÇÁð¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¤³¤ÎÆü¤Ï2ÂîÆ±»þ³«ºÅ¡£¤É¤¦¤ä¤éÊÌÂî¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥ë¡¼¥à¤ò¶õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¡Ê¡©¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇúÂ®¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë