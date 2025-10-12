10月12日（日）放送の日本テレビ「所さんの目がテン！」では「ふりかけ」を科学。ふりかけを使ったレシピがSNSで話題の時短料理研究家・若菜まりえさんに「ふりかけを使ったアレンジレシピ」を教わりました。当記事では、放送で紹介しきれなかったアレンジレシピも合わせてご紹介。

包丁不要！棒ギョーザ

▼材料（12本分）

ギョーザの皮12枚、A【豚ひき肉150g、ひじきふりかけ20g、卵1個】、ごま油大さじ1/2

≪ギョーザのタレ≫

赤しそふりかけ小さじ1/4、酢小さじ2

▼作り方

【１】袋に【A】を入れて混ぜ、袋の端から2cmをハサミで切る。

【２】広げたラップの上にギョーザの皮4枚を並べ中央に【１】を絞る。

【３】手前のラップの端を持ち上げギョーザの皮を折りたたむ。

【４】ギョーザの皮に水をつけ、奥のラップの端を手前に持ち上げ餃子の皮を折りたたむ。

【５】フライパンに棒ギョーザを並べ、ごま油を入れてフタをし中火で2分焼く。

【６】水60mlを入れフタをして中火で5分焼き、裏返してフタなしで水気を飛ばしながら2分焼く。

【７】赤しそふりかけと酢を混ぜてギョーザのタレを作る。

ポイント

・袋は空気を入れた状態で閉じ、振って混ぜると素早く混ざります。

・絞るときは袋の空気を抜くと絞りやすくなります。

・ギョーザの皮を折りたたむ時に軽く抑えると崩れにくくなります。

お弁当にもぴったり！ピーマンとにんじんのおかかあえ

▼材料

ピーマン4個、にんじん30g（小1/3本）、ごま油小さじ2、かつおふりかけ大さじ1

▼作り方

【１】ピーマン、にんじんを細切りにする。

【２】フライパンにごま油、ピーマン、にんじんを入れ中火で3分ほど炒める。

【３】かつおふりかけを混ぜたら完成。

電子レンジでできる！春雨スープ

▼材料

A【若菜ふりかけ（混ぜ込みタイプ）小さじ2、乾燥春雨16g、水（300ml）】、野菜ふりかけ小さじ1

▼作り方

【１】耐熱容器に【A】を入れふんわりラップをして600Wの電子レンジで3分加熱する。

【２】野菜ふりかけをかけたら完成。

〜濃厚×はなやか！バスクチーズケーキ〜

▼材料

クリームチーズ200g、バター20g、砂糖大さじ6、卵1個、牛乳大さじ3、小麦粉大さじ1、赤しそふりかけ小さじ１

▼作り方

【１】耐熱ボウルにクリームチーズ、バターを入れ、

ふんわりラップをして600Wの電子レンジで1分20秒加熱する。

【２】全体がなめらかになるまで混ぜる。

【３】砂糖を入れて混ぜ、溶き卵を2回に分けて入れよく混ぜる。

【４】牛乳を入れ、なめらかになるまで混ぜる。

【５】小麦粉、赤しそふりかけを入れなめらかになるまでよく混ぜる。

【６】耐熱皿にクッキングシートを敷き、生地を流し入れ、

600Wの電子レンジで4分30秒加熱する。

【７】耐熱皿からはみ出したクッキングシートをハサミで切り、

200度のトースターに入れ、表面に焦げ目がつくまで3分ほど加熱する。

【８】粗熱がとれたら冷蔵庫で3時間以上冷やす。

ポイント

・皿からはみ出したクッキングシートは、吹きこぼれ防止のため折らずに立てて全体を囲むように敷き、トースターに入れる時に切ってください。

・よく冷やすと切り分けやすくなります。