畳むとポーチ風になるもこもこスヌーピーのポケットがかわいい！「ROOTOTE」の新作“ルーショッパー”が登場
スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボコレクションに注目の集まる「ROOTOTE(ルートート)」から、秋の新作が続々登場中！とくに重宝しそうなのが、「ルーショッパー」の新作だ。
【写真】スヌーピーのもこもこフェイスがかわいい！「ROOTOTE」の新作を見る
「ルーショッパー」は、ショッパー型トートにショルダーストラップを取り付けた、アイデアの冴えるデザイン性の高いアイテム。新作コラボでは、ボア素材でスヌーピーのやわらかな毛並みを表現した立体ポケットが大きなアクセントに。
スマホやお財布、ポーチはもちろんのこと、A5ノートもすっきり収まる「ルーショッパー MEDIUM」(3960円)と、A4ファイルやドリンクボトルもすっぽり入る収納力高めの「ルーショッパー」(4290円)の2サイズ展開。
このもこもこポケット、裏返せばショッパー本体を収納することが可能。しかも、裏返してポーチ状にすると、スヌーピーの表情が変わるギミック付き！
ストラップも両面にスヌーピーのプリントが施され、長さを調節したり取り外したりすることで手持ち、肩掛け、斜め掛けと使い分けられる。
バリエーションは、明るいグレーのSmile、黒のJoe Cool、ブラウンのFlying Ace、ブルーの3D glassesの4種。スヌーピーの表情に合わせたカラーリングもセンス抜群だ。
以上のアイテムは「ROOTOTE」の店舗およびオンラインショップ、「PEANUTS」のオフィシャルグッズをそろえる「スヌーピータウン ショップ」にて絶賛販売中！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
