信用残ランキング【買い残減少】 東電ＨＤ、Ｊディスプレ、サンリオ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※10月3日信用買い残の9月26日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1612銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ -10,014 80,160 8.86
２．<6740> Ｊディスプレ -5,250 23,881 2.10
３．<8136> サンリオ -3,092 5,428 6.48
４．<6501> 日立 -2,178 8,527 8.67
５．<4506> 住友ファーマ -1,415 6,329 6.13
６．<4568> 第一三共 -1,389 3,386 16.47
７．<3903> ｇｕｍｉ -1,103 6,552 1.88
８．<3382> セブン＆アイ -939 10,555 11.68
９．<5535> ミガロＨＤ -924 3,418 11396.33
10．<285A> キオクシア -921 3,555 1.62
11．<6857> アドテスト -781 4,545 1.12
12．<4519> 中外薬 -706 1,329 10.55
13．<9984> ＳＢＧ -684 4,687 0.85
14．<3436> ＳＵＭＣＯ -677 3,232 2.79
15．<3939> カナミックＮ -511 208 5.82
16．<4005> 住友化 -511 8,257 7.78
17．<8035> 東エレク -497 1,758 2.73
18．<6028> テクノプロＨ -488 56 28.45
19．<4063> 信越化 -479 2,436 6.50
20．<6078> バリューＨＲ -351 128 0.18
21．<9509> 北海電 -341 5,752 2.79
22．<6146> ディスコ -341 663 0.83
23．<3315> 日本コークス -328 3,283 6.42
24．<6525> コクサイエレ -309 1,320 1.83
25．<9697> カプコン -299 1,042 9.10
26．<7201> 日産自 -294 31,595 3.94
27．<3031> ラクーンＨＤ -272 736 1.48
28．<6058> ベクトル -263 1,190 73.97
29．<3635> コーテクＨＤ -254 744 3.55
30．<7414> 小野建 -252 290 16.13
31．<9519> レノバ -233 1,969 3.90
32．<6723> ルネサス -222 2,955 3.14
33．<4449> ギフティ -219 1,589 38.85
34．<6762> ＴＤＫ -215 2,029 2.21
35．<1893> 五洋建 -210 1,072 11.19
36．<2752> フジオフード -208 146 0.12
37．<5121> 藤コンポ -196 192 31.02
38．<6047> Ｇｕｎｏｓｙ -194 1,754 19.01
39．<3993> パークシャ -188 1,696 7.58
40．<6986> 双葉電 -184 698 4.39
41．<7383> ネットプロ -183 8,179 19.87
42．<6503> 三菱電 -177 2,037 7.35
43．<3662> エイチーム -177 381 0.83
44．<2432> ディーエヌエ -176 9,790 47.71
45．<5074> テスＨＤ -173 2,327 21.74
46．<6963> ローム -173 1,221 2.30
47．<4369> トリケミカル -169 845 16.81
48．<6871> 日本マイクロ -167 679 2.32
49．<6752> パナＨＤ -164 1,630 2.14
50．<4062> イビデン -164 1,174 2.33
株探ニュース