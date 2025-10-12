　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※10月3日信用買い残の9月26日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1612銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ 　　　　-10,014　　 80,160　　　8.86
２．<6740> Ｊディスプレ　　　-5,250　　 23,881　　　2.10
３．<8136> サンリオ 　　 　　-3,092　　　5,428　　　6.48
４．<6501> 日立 　　　　 　　-2,178　　　8,527　　　8.67
５．<4506> 住友ファーマ　　　-1,415　　　6,329　　　6.13
６．<4568> 第一三共 　　 　　-1,389　　　3,386　　 16.47
７．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　-1,103　　　6,552　　　1.88
８．<3382> セブン＆アイ　　　　-939　　 10,555　　 11.68
９．<5535> ミガロＨＤ 　 　　　-924　　　3,418　11396.33
10．<285A> キオクシア 　 　　　-921　　　3,555　　　1.62
11．<6857> アドテスト 　 　　　-781　　　4,545　　　1.12
12．<4519> 中外薬 　　　 　　　-706　　　1,329　　 10.55
13．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-684　　　4,687　　　0.85
14．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-677　　　3,232　　　2.79
15．<3939> カナミックＮ　　　　-511　　　　208　　　5.82
16．<4005> 住友化 　　　 　　　-511　　　8,257　　　7.78
17．<8035> 東エレク 　　 　　　-497　　　1,758　　　2.73
18．<6028> テクノプロＨ　　　　-488　　　　 56　　 28.45
19．<4063> 信越化 　　　 　　　-479　　　2,436　　　6.50
20．<6078> バリューＨＲ　　　　-351　　　　128　　　0.18
21．<9509> 北海電 　　　 　　　-341　　　5,752　　　2.79
22．<6146> ディスコ 　　 　　　-341　　　　663　　　0.83
23．<3315> 日本コークス　　　　-328　　　3,283　　　6.42
24．<6525> コクサイエレ　　　　-309　　　1,320　　　1.83
25．<9697> カプコン 　　 　　　-299　　　1,042　　　9.10
26．<7201> 日産自 　　　 　　　-294　　 31,595　　　3.94
27．<3031> ラクーンＨＤ　　　　-272　　　　736　　　1.48
28．<6058> ベクトル 　　 　　　-263　　　1,190　　 73.97
29．<3635> コーテクＨＤ　　　　-254　　　　744　　　3.55
30．<7414> 小野建 　　　 　　　-252　　　　290　　 16.13
31．<9519> レノバ 　　　 　　　-233　　　1,969　　　3.90
32．<6723> ルネサス 　　 　　　-222　　　2,955　　　3.14
33．<4449> ギフティ 　　 　　　-219　　　1,589　　 38.85
34．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-215　　　2,029　　　2.21
35．<1893> 五洋建 　　　 　　　-210　　　1,072　　 11.19
36．<2752> フジオフード　　　　-208　　　　146　　　0.12
37．<5121> 藤コンポ 　　 　　　-196　　　　192　　 31.02
38．<6047> Ｇｕｎｏｓｙ　　　　-194　　　1,754　　 19.01
39．<3993> パークシャ 　 　　　-188　　　1,696　　　7.58
40．<6986> 双葉電 　　　 　　　-184　　　　698　　　4.39
41．<7383> ネットプロ 　 　　　-183　　　8,179　　 19.87
42．<6503> 三菱電 　　　 　　　-177　　　2,037　　　7.35
43．<3662> エイチーム 　 　　　-177　　　　381　　　0.83
44．<2432> ディーエヌエ　　　　-176　　　9,790　　 47.71
45．<5074> テスＨＤ 　　 　　　-173　　　2,327　　 21.74
46．<6963> ローム 　　　 　　　-173　　　1,221　　　2.30
47．<4369> トリケミカル　　　　-169　　　　845　　 16.81
48．<6871> 日本マイクロ　　　　-167　　　　679　　　2.32
49．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-164　　　1,630　　　2.14
50．<4062> イビデン 　　 　　　-164　　　1,174　　　2.33

株探ニュース