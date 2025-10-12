信用残ランキング【売り残減少】 ヤマダＨＤ、ＮＴＴ、ＳＢ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※10月3日信用売り残の9月26日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1612銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9831> ヤマダＨＤ -33,603 456 3.70
２．<9432> ＮＴＴ -18,271 5,586 24.57
３．<9434> ＳＢ -14,691 740 63.36
４．<9048> 名鉄 -8,744 102 3.94
５．<7616> コロワイド -6,305 971 0.24
６．<9041> 近鉄ＧＨＤ -5,815 91 7.37
７．<8282> ケーズＨＤ -5,013 79 0.42
８．<3167> ＴＯＫＡＩ -4,958 250 0.48
９．<9044> 南海電 -4,418 49 3.44
10．<7458> 第一興商 -3,802 51 4.21
11．<2749> ＪＰＨＤ -3,696 357 2.06
12．<4661> ＯＬＣ -3,664 1,655 1.35
13．<7267> ホンダ -3,595 599 12.98
14．<9832> オートバクス -3,327 38 1.64
15．<3679> じげん -3,263 175 3.11
16．<5401> 日本製鉄 -3,221 1,542 19.20
17．<9509> 北海電 -3,211 2,059 2.79
18．<7211> 三菱自 -3,211 1,346 4.49
19．<9104> 商船三井 -3,141 325 19.94
20．<9997> ベルーナ -3,036 32 17.96
21．<6740> Ｊディスプレ -2,953 11,376 2.10
22．<3232> 三重交ＨＤ -2,936 67 2.09
23．<9001> 東武 -2,901 33 22.24
24．<8306> 三菱ＵＦＪ -2,871 4,032 8.34
25．<9031> 西鉄 -2,844 41 1.65
26．<9003> 相鉄ＨＤ -2,835 31 4.81
27．<9006> 京急 -2,820 143 2.29
28．<8136> サンリオ -2,800 838 6.48
29．<3088> マツキヨココ -2,726 75 5.41
30．<4732> ＵＳＳ -2,521 38 4.16
31．<9023> 東京メトロ -2,430 1,087 2.82
32．<6412> 平和 -2,421 48 7.89
33．<9936> 王将フード -2,394 26 2.25
34．<3397> トリドール -2,378 143 1.42
35．<9616> 共立メンテ -2,372 68 15.10
36．<8163> ＳＲＳＨＤ -2,371 119 0.45
37．<5463> 丸一管 -2,248 57 2.39
38．<9504> 中国電 -2,216 145 22.96
39．<6379> レイズネク -2,182 89 0.84
40．<6526> ソシオネクス -2,138 1,013 7.37
41．<8153> モスフード -2,075 33 0.71
42．<4751> サイバー -2,003 339 8.15
43．<8601> 大和 -1,966 383 4.69
44．<9900> サガミＨＤ -1,957 143 0.12
45．<9007> 小田急 -1,938 132 4.07
46．<5411> ＪＦＥ -1,933 885 7.88
47．<8604> 野村 -1,905 994 11.11
48．<2897> 日清食ＨＤ -1,850 229 7.46
49．<2281> プリマ -1,776 27 19.98
50．<9039> サカイ引越 -1,711 60 0.13
株探ニュース