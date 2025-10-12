　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※10月3日信用売り残の9月26日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1612銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<9831> ヤマダＨＤ 　　　-33,603　　　　456　　　3.70
２．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-18,271　　　5,586　　 24.57
３．<9434> ＳＢ 　　　　　　-14,691　　　　740　　 63.36
４．<9048> 名鉄 　　　　 　　-8,744　　　　102　　　3.94
５．<7616> コロワイド 　 　　-6,305　　　　971　　　0.24
６．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　 　　-5,815　　　　 91　　　7.37
７．<8282> ケーズＨＤ 　 　　-5,013　　　　 79　　　0.42
８．<3167> ＴＯＫＡＩ 　 　　-4,958　　　　250　　　0.48
９．<9044> 南海電 　　　 　　-4,418　　　　 49　　　3.44
10．<7458> 第一興商 　　 　　-3,802　　　　 51　　　4.21
11．<2749> ＪＰＨＤ 　　 　　-3,696　　　　357　　　2.06
12．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　-3,664　　　1,655　　　1.35
13．<7267> ホンダ 　　　 　　-3,595　　　　599　　 12.98
14．<9832> オートバクス　　　-3,327　　　　 38　　　1.64
15．<3679> じげん 　　　 　　-3,263　　　　175　　　3.11
16．<5401> 日本製鉄 　　 　　-3,221　　　1,542　　 19.20
17．<9509> 北海電 　　　 　　-3,211　　　2,059　　　2.79
18．<7211> 三菱自 　　　 　　-3,211　　　1,346　　　4.49
19．<9104> 商船三井 　　 　　-3,141　　　　325　　 19.94
20．<9997> ベルーナ 　　 　　-3,036　　　　 32　　 17.96
21．<6740> Ｊディスプレ　　　-2,953　　 11,376　　　2.10
22．<3232> 三重交ＨＤ 　 　　-2,936　　　　 67　　　2.09
23．<9001> 東武 　　　　 　　-2,901　　　　 33　　 22.24
24．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-2,871　　　4,032　　　8.34
25．<9031> 西鉄 　　　　 　　-2,844　　　　 41　　　1.65
26．<9003> 相鉄ＨＤ 　　 　　-2,835　　　　 31　　　4.81
27．<9006> 京急 　　　　 　　-2,820　　　　143　　　2.29
28．<8136> サンリオ 　　 　　-2,800　　　　838　　　6.48
29．<3088> マツキヨココ　　　-2,726　　　　 75　　　5.41
30．<4732> ＵＳＳ 　　　 　　-2,521　　　　 38　　　4.16
31．<9023> 東京メトロ 　 　　-2,430　　　1,087　　　2.82
32．<6412> 平和 　　　　 　　-2,421　　　　 48　　　7.89
33．<9936> 王将フード 　 　　-2,394　　　　 26　　　2.25
34．<3397> トリドール 　 　　-2,378　　　　143　　　1.42
35．<9616> 共立メンテ 　 　　-2,372　　　　 68　　 15.10
36．<8163> ＳＲＳＨＤ 　 　　-2,371　　　　119　　　0.45
37．<5463> 丸一管 　　　 　　-2,248　　　　 57　　　2.39
38．<9504> 中国電 　　　 　　-2,216　　　　145　　 22.96
39．<6379> レイズネク 　 　　-2,182　　　　 89　　　0.84
40．<6526> ソシオネクス　　　-2,138　　　1,013　　　7.37
41．<8153> モスフード 　 　　-2,075　　　　 33　　　0.71
42．<4751> サイバー 　　 　　-2,003　　　　339　　　8.15
43．<8601> 大和 　　　　 　　-1,966　　　　383　　　4.69
44．<9900> サガミＨＤ 　 　　-1,957　　　　143　　　0.12
45．<9007> 小田急 　　　 　　-1,938　　　　132　　　4.07
46．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　-1,933　　　　885　　　7.88
47．<8604> 野村 　　　　 　　-1,905　　　　994　　 11.11
48．<2897> 日清食ＨＤ 　 　　-1,850　　　　229　　　7.46
49．<2281> プリマ 　　　 　　-1,776　　　　 27　　 19.98
50．<9039> サカイ引越 　 　　-1,711　　　　 60　　　0.13

株探ニュース