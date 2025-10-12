¥Ü¡¼¥¯¤ÎÈ½Äê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î»³ºê°Ë¿¥¤â¼ó¤Ò¤Í¤ë¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¥Ü¡¼¥¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¡¡DeNA6¡¼2µð¿Í¡Ê11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
3²ó¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤È¤·¤¿µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£ÂÇÀÊ¤Ë·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÎÝ¤Ë¤±¤óÀ©µå¤òÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Ü¡¼¥¯¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç»³ºêÅê¼ê¤Ï¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¥Ü¡¼¥¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö¥Ü¡¼¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë1²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤ò°ìÈ¯¤Ç¥Ü¡¼¥¯¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¸·¤·¤¤¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¤¢¤ë¤Ê¤éÃí°Õ¤Î¤·¤è¤¦¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¡×¤ÈÂ³¤±¡¢±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡¢¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£