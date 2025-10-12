ケイ藻を大量に培養する方法の確立に成功した、豊橋技術科学大の広瀬侑准教授＝2025年9月2日、愛知県豊橋市

肥満改善に効果があるとされる成分「フコキサンチン」を多く含む藻類の一種、ケイ藻を大量に培養する方法の確立に豊橋技術科学大（愛知県豊橋市）の広瀬侑准教授（41）が成功し、食品業界の注目を集めている。自ら代表社員を務める大学発ベンチャーを通じ、企業とのサプリメント開発などを目指していて「数百億円規模の市場を開拓したい」と意気込む。（共同通信＝清水友珠子）

フコキサンチンは、コンブやワカメなどに含まれる。肥満気味の人が定期的に摂取すると体重減少効果があり、同成分を含むサプリメントなどが機能性表示食品として販売されている。現在は主にコンブから抽出されるが、含有量が少ないことなどから1グラム当たり1万円以上と高額で、流通量が限られていた。

広瀬准教授が着目したのが、コンブの数十倍のフコキサンチンを含むケイ藻だ。雑菌のない密閉した環境でなければ、安定的に培養できず、事業化するのは難しいとされていたが、国内各地の水源を巡って見つけた耐酸性のケイ藻による大量培養に2022年に成功。国際特許を出願済みだ。

2024年に設立した大学発ベンチャー「サイナルジ」を通じ、複数の食品関連企業と商品開発の契約に向けて交渉している。

同じ藻類で、栄養価が高いとされるクロレラの国内市場は100億円超。ケイ藻の大量培養が可能になり、サプリメントやペットフードなどの商品開発を進めれば、同規模かそれ以上の市場に拡大できると見込む。事業展開や産業としての発展に期待し、県や豊橋市からは補助金が出た。

培養にビニールハウスを活用することから「稼げる農業」の実現も模索する。利用されなくなったハウスで、高単価が期待できるケイ藻を培養できれば、農家の収入増につながると考えており、フランチャイズ展開も見据える。

「肥満を抑えればさまざまな病気を予防できる。価値の高い藻類農業で収入も上がる」。広瀬准教授はケイ藻で一石二鳥を目指す。