11日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル クライマックスシリーズセ ファーストステージ DeNA−巨人』で解説を務めた野村弘樹氏が、DeNA・筒香嘉智について言及した。

筒香は0−0の2回無死走者なしの第1打席、山粼伊織が2ボールから投じた3球目のスライダーをライトスタンドに先制の本塁打。野村氏は「2ボールからど真ん中のスライダーでしたけど、一振りで決めましたね。完璧な当たりですね。若干詰まっているかもしれませんけど、筒香だったら持って行きますよね。」と振り返った。

さらに野村氏はDeNAの3回の攻撃中、「筒香の一発というのがね、ベイスターズナインを楽にさせたというか、大きな一発だったのかなと感じますね」と話し、「キレが良いのもサードを守り始めてからのように思いますね。足を動かすようになりましたし、外野よりも緊張感がありますしね」と好調の要因を分析。

筒香は2−0の3回二死一、三塁の第2打席、山粼が3ボール2ストライクから投じた6球目の145キロのストレートをライトへ追加点となる適時打。野村氏は「インコースのストレートを詰まりながら、あれだけしっかり振り切れるのは状態の良さを感じますね」と目を細めた。

筒香は3−2の6回一死走者なしの第3打席、山粼が3ボール2ストライクから投じた外角のストレートを逆らわずにレフトポール直撃のこの日2本目の本塁打。野村氏は「この辺の筒香の状態の良さと経験上の読み、間違いなかったですね」と振り返った。

勢いの止まらない筒香は4−2の8回無死一、二塁の第4打席、中川皓太が1ボール2ストライクから投じた外角のストレートをレフト前に安打を放ち、この日4本目の安打。野村氏は「見事でしたね。スライダー、スライダーとこられながら、最後はストレートですけど、振りまけることなく、コンパクトにしっかり振っている」と話していた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）