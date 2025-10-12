報道陣のオンライン取材に対応

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は11日（日本時間12日）、二刀流・大谷翔平へ注文をつけた。報道陣のオンライン取材に応じ、「正直、投げる日の打撃は良くない。チームとしても改善策を考えないと」と話した。

2年ぶりに投手復帰した今季の登板日は54打数12安打の打率.222、4本塁打、12打点。前回4日（同5日）のフィリーズとの地区シリーズ第1戦でも6回9奪三振3安打3失点と好投する一方、バットでは4打数4三振と精彩を欠いた。「投げる日はエネルギーを温存しようとして打席で粘れていない」と話した。

これまでに大谷は投手復帰したことによる打撃の影響を否定。「（投打は）分けて考えている。マウンドからそのままの流れで（打席に）いった方が自分の中ではナチュラルな感じがします」と話していた。

ポストシーズンを含めて今季の登板日は1番で13試合、2番で2試合に出場している。登板日の打順についても、大谷は「打順は本当に気にしないタイプ。（準備にとれる時間も）初回以降は1番も2番も変わらない。必ずしも先頭で回ってくるわけではないので」と話している。果たしてロバーツ監督はどんな手を打つのか。（小谷真弥 / Masaya Kotani）