黒より“グレー”が正解かも！【AMERICAN HOLIC】大人のきれい見え♡「優秀アイテム」

秋冬コーデできれい見えを目指すなら、黒よりも軽やかでニュアンス感が楽しめるグレーが正解かも。今回は、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】でゲットできる、上品なグレーアイテムをご紹介。着まわし力が高く、デイリーに使えそうなカーディガンとオールインワンをピックアップしました。この秋はグレーを上手に取り入れて、周りと差がつくコーデに仕上げて。

着まわし力◎ 顔まわりがすっきり見えるVネックカーデ

【AMERICAN HOLIC】「バイパチVネックルーズカーディガン」\2,990（税込）

上品で知的なムードが漂うグレーのカーディガン。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、1枚あればプライベートからお仕事まで幅広く活躍するはず。リラックス感のあるシルエットながら、ざっくりとしたVネックで顔まわりはすっきり見えるのが嬉しいポイント。ゆったりとしたネックラインのインナーと合わせれば、デコルテが美しく見えて大人っぽいコーデに仕上がります。

カジュアルと上品を両立したオールインワン

【AMERICAN HOLIC】「イージーケアVネックオールインワン」\4,490（税込）

リラックス感のあるシルエットで楽に着られそうなオールインワン。ニュアンス感のあるグレーが上品で、カジュアルながらもきれいめに取り入れられそう。深めのVネックも、大人っぽい雰囲気をつくるポイントに。Tシャツと合わせた楽ちんコーデや、ボウタイブラウスでフェミニンに仕上げるのも◎ インナー次第でロングシーズン使えるオールインワンは、お値段以上に活躍するかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M