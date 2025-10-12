遠藤憲一 「いつの間にか抵抗がなくなったんですよね」″強面俳優″が気がつけば″ユーモラス怪優″へ

ポンコツな素の自分をさらけ出してもいいんだ

「いろいろな役にチャレンジする人がバイプレーヤーと呼ばれると思うけど、僕自身は実は明確な意味はわかっていない。ただ、名バイプレーヤーって、″名″が付くと、ある程度は褒めてくれているんだろうなって思います（笑）。僕は、″旬な俳優″って呼ばれるほうが嬉しいですけどね」

俳優の遠藤憲一（64）は、少し照れ臭そうに口を開いた。強面の役からユニークなキャラクターまで幅広く演じ、気が付けば″バイプレーヤー″が代名詞となっていた。’83年にドラマ『壬生の恋歌』（ＮＨＫ）でテレビデビューし、キャリア40年を超える遠藤は、脇役として作品を支える一方、主演としても数々の作品で存在感を発揮。今でこそ順風満帆に思えるが、さまざまな葛藤があったと振り返る。

「キャリアの転機を迎えたのは、個人事務所を立ち上げた45歳のとき。女房がマネージャーになってくれたことが大きかった。それまではＶシネで任侠モノを中心に活動をしていました。実はＶシネ時代には女装とか、すっごいエロいシーンとか、いっぱいやっているんですよ。

でも、『もう少し表現の幅を広げよう』って女房からの提案でバラエティー番組に出るようになったんです。俺には人を笑わせる力なんてない……って思っていたから、出演するかしないかで最初は何度も喧嘩になりました（笑）。でも、ポンコツな素の自分をさらけ出してもいいんだとわかったら、いつの間にか抵抗がなくなったんですよね」

素の遠藤憲一が親しまれるようになると、仕事の幅が一気に広がった。

かつては、極道や凶悪な犯人役を得意とする″強面俳優″として名を馳せた遠藤だが、近年は″ユーモラスな怪演″が注目を集めている。’21年公開の映画『地獄の花園』では網タイツにガーターを履いたＯＬ、’24年に主演したドラマ『民王Ｒ』（テレビ朝日系）では妊婦や５歳の園児を演じ遂げた。さらに、人気ドラマシリーズ『ドクターＸ』（テレビ朝日系）では、ヤギになりきり紙切れをムシャムシャ食べてしまったのだから驚きである。

「ここまでやっていいのかって思うことはあるかって？ 思う時もあるし、思わない時もある。それは相手によるかなぁ。例えば、『ドクターＸ』の場合は、相手役の西田敏行さん（享年76）が自分の役をいじり倒して、いろんな感情を引っ張り出してくれたので、紙を食べるような展開になった。共演者だけじゃなく、監督が引っ張り出してくれる時もあるし、台本を読んだ段階で想像力が膨らんで滑稽なことができる場合もあるんです」

芸能界きってのユーモラス怪優は、絶妙な塩梅の演技力で視聴者を魅了し続ける。

