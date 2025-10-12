ピーター・ウタカが奈良戦で2ゴールの活躍

栃木シティFCは10月11日、J3リーグ第31節で奈良クラブと対戦し、3-0で快勝した。

この試合で41歳のベテランFWピーター・ウタカが2ゴールを決め「本当に41歳、、、？」「バケモノか」など注目を集めている。

試合前では栃木シティが2位、奈良が6位という上位対決の一戦になった。試合は前半39分、敵陣右サイドでボールを持ったMFバスケス・バイロンが相手DF2人を引きつけてゴール前にクロス。ファーサイドに走り込んだMF森俊貴が頭で合わせて栃木が先制に成功する。

そして後半11分、田中のクロスが相手DFに1度は弾かれるも、再びボールを拾った田中がゴール前に高精度クロス。一瞬の動きだしで相手のマークを外したウタカが頭で押し込み栃木が追加点を奪った。同28分には、ペナルティーエリア内でボールを受けたウタカが個人技からつま先シュートの技ありゴール。この日2点目を決めて、3-0快勝に大きく貢献。ウタカは90分間フル出場を果たした。

SNSでは「ウタカまだまだすげーな」「いつまでも上手いな」「2ゴール目は圧巻」「本当に41歳、、、？」「41歳バケモノか」「衰え知らず」「すごい決定力」などコメントが寄せられ、41歳の今もなお活躍を見せる助っ人FWに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）