《新作》芋！ 芋！ 芋ーーーッッ！！【ファミマ】沼落ち注意♡「秋スイーツ」

秋といえば、やっぱり食欲の秋！【ファミリーマート】では、秋の恒例キャンペーン「ファミマのお芋堀り」を開催中です。さつま芋を主役にした全18種類は、どれもスイーツ欲をくすぐられそうなクオリティ。そこで今回は、沼落ち注意な「秋スイーツ」をまとめました。

シンプルだからこそ何度も食べたくなる

さつま芋のような見た目が可愛い「はちみつすいーとぽてと」。紅はるかペースト・白あん・はちみつを使い、やさしい甘さで仕上げています。白あんを使っているため、和菓子のようなテイストになっているのもポイントです。

秋のたべぼくは三層仕立て

「たべる牧場 紅いも」は、沖縄県産紅芋を使用した紅芋アイスと紅芋あん、北海道産牛乳を使ったミルクアイスの三層仕立て。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「真ん中に入っている紅芋あんがいいアクセントになっていました」とのこと。コクのあるミルクアイスと紅芋による、ミルキーな味わいが楽しめます。

焼きいもバターがシェイクになった！？

焼きいもバターをシェイクで表現した「焼きいもバターシェイク」。気になる味について、@nyancoromochi_sweets_blogさんは「お芋の味わいのアイス部分にほんのりバターを感じるシェイクとなっていて美味しい」とコメントしています。数量限定のため、見かけたらぜひ試してみて。

食べ応え重視のスイートポテト

「ロールケーキみたいなスイートポテト」は、スイートポテト生地で紅はるかの芋あんとホイップクリームを包んだ、ボリューミーなスイーツ。ホイップクリームも芋あんもたっぷり包まれているので、見た目通りの食べ応えと満足感です。

【ファミリーマート】のさつまいもが主役の「秋スイーツ」は全18種類。ほかにも焼き菓子・ドリンク・パンなどさまざまなジャンルの商品が登場しているので、気になる人はぜひチェックしてみて。

