初めてのお風呂に入り、タオルにくるまれた子猫のみっけちゃん。Xで注目を集めたのは、その遠くを見るような『表情』でした。投稿は249万表示を突破し、7600超のいいねに加え、投稿主さんによるリポストでは、4万3000いいねの大反響に。「表情が味わい深いw」「即身仏になる直前の悟りかな」といった声が寄せられています。

Xアカウント『ぽめ』に登場したのは、2025年7月に保護された子猫「みっけ」ちゃん。ある日、みっけちゃんは“猫生初のお風呂”を体験したそうです。話題になった投稿は、お風呂上がりにタオルでおくるみされ、赤ちゃん抱っこされている姿でした。

おくるみからちょこんと顔を出すみっけちゃん。どこか遠くを見つめるような表情があまりに愛らしく、胸がキュンとする1枚です。

投稿主さんによると、洗いはじめは少し抵抗していたものの、すぐにされるがままになり、文句も言わずに身を委ねていたのだとか。保護直後に体を拭いた時も、同じような表情をしていたそうです。

「自分をキレイにしてくれている」と理解していたのかもしれません。そう思うとますますいとおしく感じられます。

味わい深い“虚無顔”にXユーザーから反響続々

愛らしいみっけちゃんの表情を捉えた投稿には、Xユーザーから多くの反応が寄せられました。「虚無の目（笑）」「無になっていらっしゃる」「表情が味わい深いw」「即身仏になる直前の悟りかなw」「放心状態？」といった声のほか、「初めてのお風呂、頑張ったね！」と労うコメントも。

そんなみっけちゃんですが、保護当初は推定月齢にしては体が小さく、心配な面もあったそうです。しかし今ではすくすくと成長し、立派な「わんぱく少女」に。2匹の先住犬や3匹の先住猫たちとも仲良く過ごし、一緒にお散歩に出かけることもあるといいます。

Xアカウント『ぽめ』では、6匹の犬猫に囲まれた投稿主さんの日常を発信中。その後のみっけちゃんの成長ぶりもたくさん公開されています。

投稿主さん、みっけちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

