猫じゃらしを持つ子どもの前にいる猫…。可愛らしい様子が人気となっています。話題の動画の再生回数は5万9000回を超え、2000件を超えるいいねを獲得しています。

【動画：『1歳の息子』が猫じゃらしをもって『猫と遊ぼうとした』結果…】

子どもと遊ぶ猫ちゃん

Instagramアカウント「わ か な」に投稿されたのは、小さな子どもと遊ぶ猫ちゃん。猫は小さな子どもが苦手と言われています。それは、突然大きな声を出すことや、動きが読めないからです。しかし、猫のきゅーちゃんは投稿者さんの息子さんを受け入れているそうです。

1歳くらいの息子さんが猫じゃらしを持ってきゅーちゃんと遊ぼうとしていたのだそう。きゅーちゃんの前で振ると、きゅーちゃんは少し離れたところに移動して、猫じゃらしを狙うことにしたようです。

ふたりとも楽しそう！

息子さんがブンブンと猫じゃらしを振ると、きゅーちゃんは獲物を狙うように姿勢を低くして飛びかかりました。その姿を見て息子さんは大喜びだったそうです。きゅーちゃんも予想できない猫じゃらしの動きを楽しんでいたのかもしれませんね。

賢くて優しい猫ちゃん

投稿者さん曰く、きゅーちゃんは人の心がわかるくらいに賢くて優しいのだそう。息子さんたちが泣いていると、きゅーちゃんが寄り添ってくれることもあったそうです。愛らしいきゅーちゃんとの日常は、かけがえのない大切な思い出として、これからも家族の宝物であり続けるに違いありません。

Instagramアカウント「わ か な」では、投稿者さん家族の日常が投稿されています。

