元祖アクション女優でフラワーアーティストの志穂美悦子(69)が10日までに自身のインスタグラムを更新。ストイックな筋トレ風景と鍛え上げた肉体美を公開した。



【写真】もうすぐ70歳とは思えない…たくましすぎる腕

「今日、みっちり2時間!!パンプアップ直後の腕を初披露！(初じゃないか、笑)しかもパンプアップってなに？だよね。笑」とつづり、トレーナーに付き添われ、「…っしゃあーっっ！」と叫びながらベンチプレスに取り組む動画や腕まくりして力こぶの盛り上がる二の腕を披露。続けて、「いちおうドレス姿も披露しとこ。怖い人と思われるも困るから．笑 これ昨日のシャンM ICAコンサート」と、がっちりとした両肩露わな黒いドレスのステージ衣装姿を添えた。



29日に古希を迎えるとは思えない“ガチムチ”な投稿に、ファンからは「す・す・スゴい」「かっこいい！」「並の女性ではありません」「笑顔も筋肉もガッツもめちゃくちゃ素敵で心が温まります」「まだ空手映画できそう」「筋肉とドレスという組み合わせは唯一無二ですね！」「ホントに今年70とは思えないです」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）