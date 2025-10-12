ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１１日（日本時間１２日）、オンライン取材に応じた。

ロバーツ監督は１３日（同１４日）に第１戦を迎えるリーグ優勝決定シリーズの先発投手を明言しなかった。第１戦はスネルが有力視されるが、リーグ優勝決定シリーズもスネル、山本、大谷、グラスノーの４人に先発を託す方針を明言。地区シリーズで１８打数１安打の打率５分６厘に終わった大谷翔平投手（３１）の打撃については「打席でのクオリティー（質）をもっとよくする必要がある」と改善を求めた。

ドジャースは、レッズとのワイルドカードシリーズを２連勝で突破すると、地区シリーズでフィリーズを３勝１敗で破って２年連続となるリーグ優勝決定シリーズ進出が決定。１３日（同１４日）からは、２勝２敗でこの日第５戦を迎えたブルワーズとカブスの勝者と７試合制（４戦先勝）のリーグ優勝決定シリーズを戦う。

ここまでは先発陣が好投を続けているドジャース。スネルと山本が２試合、大谷とグラスノーが１試合ずつ先発し、しっかりと試合を作っている。９月から不安視されていたブルペン陣は、佐々木が救世主となり、地区シリーズでは２セーブを挙げ、第４戦では３イニングを無安打無失点で抑えるなど、存在感を示している。