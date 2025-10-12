

32歳から7浪して藤田保健衛生大学医学部（現：藤田医科大学）に入学した新開貴子さん（写真：新開さん提供）

【写真を見る】両親は不仲…10代の時に地元島根を離れたい一心で上京。30代で結婚・出産を経験しながら学びなおしの時間を過ごした新開さんは両親と向き合い医師を目指すことにした。

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

結婚と出産を経験しながら7浪→53歳で医師になる



今回は、32歳から7浪して藤田保健衛生大学医学部（現：藤田医科大学）に入学した新開貴子さんにお話を伺いました。

短大を出てから企業で働き、26歳で島根大学教育学部に入り、30歳で卒業した新開さんは、32歳で医学部に行く決断をします。

結婚と出産を経験しながら7浪した新開さんは、大学に入ってからも4年の留年を経験。医師国家試験に合格するまでも2年を要し、ようやく医師になったときには53歳になっていました。

それでも彼女は今、医師として診療をする日々の中で、「浪人時代に抱いていた気持ちが役立っている」と自信を持って答えます。

どうして医師になろうと思ったのか、なぜここまで長い時間をかけても諦めなかったのか。お話を伺いました。

新開さんは島根県の松江市に生まれ、18歳までそこで育ちました。

小さい頃の新開さんは、母親が自営業だったので忙しく、祖母に子守りをしてもらい育ちました。

「両親が不和であったことから、幼少期から自分の居場所がないと感じていました。家庭の不和は高校まで続いて、将来のことなどとても考えられませんでした」

母親は結婚まで看護師をしていましたが、経営者の父と結婚してからは一緒に高級クラブ、薬局を経営するようになったそうです。

彼女は、「人を救いたい」という気持ちを小さい頃からずっと持っていました。

「子どもの頃、金魚を夜店で買ったのですが、病気になってしまい、自分では助けられませんでした。それは小さかった自分としてはものすごくショックなことでした。それから小さな動物や、いろいろなものを自分が助けなければいけないという気持ちがあって、小学校の頃からボランティアなどをやっていました。医療をしたいという気持ちはあったものの、肝心の学業はできませんでした」

小中学校のときは島根大学教育学部附属小学校・中学校（現・附属義務教育学校）に在学していた新開さんは、クラスでの成績がほぼ最下位の状態がずっと続いたことで「自分は勉強ができない」という刷り込みが生まれてしまったそうです。

地元・島根を出て“救われた”短大時代

松江市立女子高等学校（現：松江市立皆美が丘女子高等学校）に進学した新開さんは、自身が家庭のことですごく悩んだ経験から心理学を学んでカウンセラーになろうと思い、同志社大学の心理学部を第1志望として受験するも、「惨敗に終わった」と語ります。

現役の受験では希望した心理系の学部には合格できず、合格した短期大学の中から東京女学館短期大学の国際文化学科を選び進学しました。

「このときは再受験したいとは思っていませんでした。17歳で両親が離婚してからも家庭環境が悪くて、早く島根を出たいという気持ちが強かったので、東京で一人暮らしを始められたことに救われました。当時はとにかく目の前の生活をしっかりして、英語を身につけることに集中していました」

卒業してからはアパレルメーカーのレナウン株式会社に入り、2年半海外事業部で勤務した新開さん。その後は日本航空へ転職し、2年間羽田空港でグランドスタッフを経験するなど充実した社会人生活を送っていました。

ですが、それでも彼女の中では葛藤の連続であったそうです。

「仕事の日々は楽しかったですが、自分の心理的な悩みがなかなか改善できませんでした。勉強ができなかったというよりも、両親に別にパートナーがいたこととか、自分の居場所がなかったことの方が悩みとして大きかったです。自分でも、自分自身のことがよくわかりませんでした。そう思っていたら、また心理学を学び直したいと思ったので、退職をして1年間、東京の予備校に通いました」

貯めていた貯金を使って東京の予備校に1年間通った新開さんは、真面目に勉強を続け、26歳で島根大学教育学部に入り直すことができました。

両親と向き合い、医師を目指す

島根大学教育学部に入ってからは、臨床心理士になるため勉強し、30歳で卒業しました。一方で、母親が肝臓を悪くしたこともあり、母親がやっていた薬局経営の資格をとって店舗を増やすなど経営をしつつ、精神科でも週1回働いていました。

「当時は、母親が体調を崩したことを機に、自分が幼少期に得られなかった母親の愛情などをもう一度立て直そうという気持ちになっていました」



新開さんと母（写真：新開さん提供）

1店舗の経営を続けていた薬局を2店舗にするなど、経営者として頑張っていた新開さんでしたが、そんな新開さんの人生に大きな影響を与える出来事が起こります。それが、32歳のときに起こった、実の父親の死でした。

「私は父親が亡くなったことを後悔するだけで終わらせず、自分の中で生かさなければならないと思いました。一方で冷静に自分が今後この経験を活かせることは何だろうと考えたとき、精神科で働いたり、心理の勉強をしたりしてきたことから、患者さんを心と身体の両方から直すことができる医師になることだと思ったので、ここで初めて医師を目指そうと思いました」

「生涯をかけて、医学部に行こうと思った」と固い決意のもと、新開さんは32歳から松江市にある松江予備校と、数学の個人塾に通いはじめました。

地元の予備校に通い始めた新開さん。最初の2年はセンター試験で40%、45%と目に見えた数字は残せませんでした。その間、予備校で出会った男性と結婚しましたが、決意は変わらず、医学部を目指しての受験勉強を続けます。

3浪目は河合塾に通いましたが、ここでも成績は伸びず、センター試験では2浪目と同じ45%程度でした。

「医師になりたいという意思は変わりませんでしたが、『自分は勉強ができない』というネガティブな感情が渦巻いていました。実力は着実に伸びていたと思いますが、センター試験のパーセンテージに反映されなかったのは、試験で頭が真っ白になっていたからです。原因は分からないのですが、3浪目くらいから合格する前の年まで、試験が始まると頭が真っ白になるということが続きました」

4浪目は九州の代々木ゼミナールに移って授業を受けたものの、センター試験は50%に少し満たない程度。この年、長女が生まれたこともあり、子育てをしながらの大学受験の継続は大変だったようです。

そこでついに5浪目である決断をしました。センター試験を受けるのをやめ、私立大学だけを受けることにしたのです。

「国立はもう無理だと思ったので諦めました。それがよかったのかはわかりませんが、この年くらいに初めて模試でE以外の判定が取れるようになりました。また、4浪目までは私立大学を1年に1カ所受けてダメだったのですが、5浪目で東邦大学医学部、川崎医科大学、埼玉医科大学を受験し、初めて川崎医科大学、埼玉医科大学の1次試験に合格することができました」

上の子が3歳くらい、2番目の子も妊娠中の浪人時代

5浪目は結果的に2次試験で合格できなかったものの、次の年につながる受験結果になりました。勝負の6浪目では、夫の勤務先である北海道に行き、東進衛星予備校の単科コースをとりながら受験勉強をしていました。

「上の子が3歳くらいでしたし、当時2番目の子も妊娠していたので、子育てで予備校にフルに行ける状況ではありませんでした」

この年は藤田保健衛生大学医学部（現：藤田医科大学）、福岡大学医学部、東邦大学医学部、日本大学医学部を受験するも、またしてもすべて不合格に終わってしまいました。

「1年間勉強を頑張っても、試験になると緊張して頭が真っ白になるのがどうしても乗り越えられませんでした。また、医学部は女性や多浪に厳しい大学もあるのですが、そういう情報がないまま受けていたのも7年かかってしまった大きな理由だと思います」

7浪目も2番目の子どもが生まれたこともあり、子育てをしながら東進衛星予備校に通っていた新開さん。しかし、この年は長年の受験生活でネックとなっていた情報面を解決する糸口を掴みました。

「40歳を超えて藤田（藤田保健衛生大学）に合格した人の本を読んだことがきっかけで、その人にメールを出したんです。すると、丁寧にメールを返してくださったのですが、年齢的に高い学生や、女性をあまり取らないとされる大学を教えてもらえたんです。その中で藤田は再受験生も取っていると聞きましたので、自分がやってきたことを発揮するにはとてもいい大学だと思いました」

こうして7浪目の受験では、10月に実施された藤田保健衛生大学医学部の推薦入試に臨み、なんとか合格をすることができました。受験生活は7年間にも及びましたが、39歳でついに目標を叶えることができたのです。

「入試では頭が真っ白になることがなく、実施された英語・数学・小論文などの科目になぜか集中することができました。医学部に生涯かけていくぞと思っていましたが、その思いは7年間受験勉強を続けていたどのタイミングでも、ずっと変わることはありませんでした」

学ぶことがすごく楽しかった

こうして7浪の末に40歳になる年に藤田保健衛生大学医学部に入学した新開さん。進級がすごく厳しい環境で勉強していたこともあり、4回の留年を経験。国家試験も2回不合格となり、3回目に合格した新開さんは、ついに53歳で医師になるという夢を叶えることができました。

波乱万丈の人生を歩んできた彼女に、浪人してよかったことを聞くと「勉強ができたこと」、頑張れた理由は、「学ぶことがすごく楽しかったから」と答えてくれました。

「私の場合は18歳までに勉強というものをほぼしてきませんでした。でも、勉強を始めてから、数学とか理科とか化学などを今までやっていなかったので、とても新鮮に思えたんです。今思うと、受験をしているときはすごくつらくてよく落ち込んでいました。試験が不合格になった後は、毎年2カ月くらい落ち込んでしまって勉強をなかなか始められなかったものですが、今思うと、勉強をやっている時はよく頑張っていたなと思いますね。それも、周囲のみんなが18歳のときに一生懸命詰め込んでいたことを、大人になってから楽しんで学べていたことが大きかったのかもしれません」

子どもも産みたかったし、医師にもなりたかった

現在は大学病院に勤め、総合診療内科で様々な病気を診ている新開さんに、浪人して変わったことを聞くと、「長時間集中できることになった」、「今まで諦めてきたことも諦めなくなった」と答えてくれました。

「私は子どもも産みたかったし、なおかつ人の役に立つ医師になりたかったので、出産・子育てと受験を同時並行で両方やっていました。7浪目には、2児の母親になっていましたし、『年齢もある程度いっているのにこんなに形にならない人生は良くない』と思って、最後の年にしようか悩んだこともありました。すごく大変でしたが、途中で諦めなくて本当に良かったと思います。最初から『医師を諦める』という選択肢が自分の中になかったから、続けることができたのだと思います。

思えば、私は年を取ってから医師になりました。予備校や医学部で教えてくださった先生方からすると、若い先生の方が伸び代も鍛えがいもあると思うのですが、こんな私でも医師になってよかったなと思います。口腔がんや失明など、私自身が経験したことない患者さんの痛みや悲しみも共感できるようになりましたし、普通の医師はガイドラインに載ってない、データにないことは治療を諦めるのですが、私はそのような中でも、粘り強く、なんとかしたいと思い、諦めない気持ちを持っています。

だから、自身の浪人時代に諦めなかった気持ちが、今、すごく診療に役に立っていると思います。今までの自分の喜びや悲しみが、全部患者さんの診療に役立っています。医師という仕事は、年を取ってからなってもよかったなと思える仕事でした」

彼女が今までの人生や浪人で経験した苦しみはすべて、現在の医師としての仕事への姿勢に役立っているのだと感じることができました。



医師になった新開さん（写真：新開さん提供）

教訓：苦難に陥ったときでも、粘り強く、諦めない気持ちを持つのが大事

（濱井 正吾 ： 教育系ライター）