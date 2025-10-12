◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムの1勝で迎えるパ・リーグのCSファーストステージ第2戦。先発マウンドには日本ハム・北山亘基投手とオリックス・宮城大弥投手があがります。

北山投手は4年目を迎えた右腕。今季は先発としてキャリアハイとなる22試合に登板し、9勝5敗、防御率1.63と好成績をマークしました。この活躍もあり、異例となるシーズン途中の背番号変更。これまで「57」を着用していましたが、8月から「15」を背負っています。今シーズンのオリックスとの対戦成績は、5度の先発で1勝2敗。1度の完投も果たし、防御率2.59としています。

対するオリックスの先発は宮城大弥投手。6年目を迎える左腕は今季からエースナンバーとなる「18」を背負っています。今季は1度のリリーフ登板を含む23試合に登板。防御率2.39をマークしました。今季の日本ハムとの対戦成績は、5試合に先発し、2勝無敗。防御率2.25としています。

先に2勝したチームがファーストステージ突破と、日本ハムが王手。一方、オリックスはCS突破に向けて負けられない戦いとなっています。ファイナルステージの地、福岡行きを手にするのはどちらか。2戦目の行方に注目です。