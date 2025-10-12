3匹のワンちゃん、まるで「ブレーメンの音楽隊」 身長順に並び…“入室NG”部屋に興味津々
3匹のワンちゃんが、まるで「ブレーメンの音楽隊」のように縦に並んで部屋をのぞく写真がXに投稿され、表示回数193万件超え、8万2000「いいね！」が付く話題となっている（10日午後1時時点）。
【写真一覧】縦に並んでのぞき見する3匹のワンちゃん＆普段の愛らしい姿
飼い主の複雑奇怪な浪速っ子さん（@yoshimitropp）が「入っちゃダメなんだけど、覗いてるだけだから大丈夫ね」と、（上から）ボーダーコリーのペネロペちゃん（メス・2歳）、ジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん（メス・8歳）、エリちゃん（メス・1歳）が扉の狭い隙間から部屋をのぞいている姿を投稿した。
3匹が興味深そうに、入ることを禁じられている部屋を見ている様子が、愛らしいインパクトがある写真になっている。
写真を見たユーザーからの「凄く自制してる 偉いね〜」とのコメントに飼い主は「飼い主いないと、堂々と入ってきて悪さするんですけどね」と返答し、「君たちはどうやって縦に並んだの」との質問には、「ちゃんと身長順にｗ」と身長順になっていることを明かした。
また「かわいすぎる！！ブレーメン」「凄く可愛いお三人さん 本当にお利口さんですね」「めっちゃ可愛い。ちゃんと入らないのは躾できてていいね」などのコメントが集まっていた。
【写真一覧】縦に並んでのぞき見する3匹のワンちゃん＆普段の愛らしい姿
飼い主の複雑奇怪な浪速っ子さん（@yoshimitropp）が「入っちゃダメなんだけど、覗いてるだけだから大丈夫ね」と、（上から）ボーダーコリーのペネロペちゃん（メス・2歳）、ジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん（メス・8歳）、エリちゃん（メス・1歳）が扉の狭い隙間から部屋をのぞいている姿を投稿した。
写真を見たユーザーからの「凄く自制してる 偉いね〜」とのコメントに飼い主は「飼い主いないと、堂々と入ってきて悪さするんですけどね」と返答し、「君たちはどうやって縦に並んだの」との質問には、「ちゃんと身長順にｗ」と身長順になっていることを明かした。
また「かわいすぎる！！ブレーメン」「凄く可愛いお三人さん 本当にお利口さんですね」「めっちゃ可愛い。ちゃんと入らないのは躾できてていいね」などのコメントが集まっていた。